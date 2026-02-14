미국 언론 "최가온 금메달에 작은 논쟁···판정 두고 해석의 차이 존재"

美 해설위원 "클로이 김, 1080도 회전 2, 3차 시기에 했다면 우승 가능"

AP "더 많은 회전수·고난도 기술·전체적인 구성미 등 심판진 해석 차이"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 최가온(세화여고)이 클로이 김(미국)을 제치고 금메달을 목에 건 뒤, 미국 현지에서 작은 논쟁이 이어지고 있다는 보도가 나왔다.

AP통신은 14일(한국시간) '클로이 김이 올림픽 하프파이프에서 아슬아슬하게 졌다. 심판 판정은 옳았을까?'라는 제목의 기사에서 이번 결승 결과를 둘러싼 다양한 시각을 전했다.

[리비뇨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 클로이 김이 13일 스노보드 여자 하프파이프 결선 시상식에서 금메달을 딴 최가온을 축하해주고 있다. 2026.02.13 psoq1337@newspim.com

매체는 "클로이 김이 최고 난도 기술로 평가받는 '더블 코크 1080'을 성공시켰음에도 최가온이 이를 사용하지 않고 더 높은 점수를 받았다"라는 점이 논쟁의 출발점이라고 짚었다.

보도에 따르면 올림피언 출신이자 NBC 해설위원인 토드 리처즈는 기술 난도의 위험 부담을 언급했다. 그는 클로이 김이 선보인 1080도 회전과 공중 두 차례 반전이 결합된 기술이, 최가온이 3차 시기에서 성공한 스위치 백사이드 900보다 실패 시 리스크가 훨씬 크다고 설명했다.

또한 "클로이 김이 1차 시기에서 받은 88점 연기를 후반 시기에 펼쳤다면 선두에 올랐을 가능성이 있다"라고 덧붙였다. 하프파이프가 상대 평가 성격을 띠는 종목인 만큼, 통상 경기 후반부 연기에 점수가 다소 높게 형성되는 경향이 있다는 점을 지적한 셈이다.

다만 AP는 단순히 기술 난도만으로 점수를 가늠하는 것은 종목 특성상 적절하지 않다고 강조했다. 하프파이프에서는 개별 기술마다 점수를 따로 매기거나 감점을 하는 방식이 아니라, 점프 높이와 기술의 난이도, 동작의 다양성, 완성도, 전체적인 흐름과 연결 구성 등을 종합적으로 평가한다는 설명이다.

[리비뇨 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 최가온이 13일 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 극적인 역전 금메달을 차지한 뒤 시상대에서 눈물을 터뜨리자 클로이 김이 활짝 웃으며 쳐다보고 있다. 2026.02.13 zangpabo@newspim.com

매체는 특히 최가온의 3차 시기 연기를 높이 평가했다. 각 구간마다 다른 각도의 스핀을 배치해 구성의 다양성을 살렸고, 뒤로 주행하며 시작하는 스위치 백사이드 900을 안정적으로 성공시키며 기술적 완성도를 보여줬다는 것이다. 더불어 최가온의 최고 점프 높이가 클로이 김보다 약 20㎝가량 더 높았다는 점도 점수에 영향을 미쳤을 가능성을 언급했다.

AP는 이번 결과를 두고 "대형 오심 논란이라기보다는 해석의 차이에서 비롯된 논쟁"이라고 평가했다. 스노보드 하프파이프에서는 오래전부터 더 많은 회전 수와 고난도 기술을 중시할지, 혹은 스타일과 스위치 주행, 전체적인 구성미를 더 높이 평가할지를 두고 건강한 토론이 이어져 왔다는 것이다.

실제 결승전은 극적인 흐름이었다. 최가온은 13일 이탈리아 리비뇨에서 열린 결선 1차 시기에서 크게 넘어지며 무릎을 다쳤고, 2차 시기에서도 실수가 나오면서 마지막 3차 시기에 모든 것을 걸어야 하는 상황에 몰렸다.

[리비뇨 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 최가온이 13일 스노보드 여자 하프파이프 결선 3차 시기에서 완벽한 점프 연기를 선보이고 있다. 2026.02.13 zangpabo@newspim.com

그러나 3차 시기에서 1080도 이상의 초고난도 기술 대신 900도와 720도 회전을 중심으로 한 안정적인 구성을 선택했고, 이를 깔끔하게 성공시키며 90.25점을 받아 역전 우승을 완성했다.

반면 클로이 김은 1차 시기에서 더블 코크 1080을 성공시키며 88.00점을 받았지만, 이후 두 차례 시도에서 실수가 나오면서 점수를 끌어올리지 못했다. 경기 직후 그는 결과를 담담히 받아들이며 최가온에게 다가가 포옹으로 축하를 건넸다.

wcn05002@newspim.com