㈜핫시즈너, 설 앞두고 영등포서 '서포터즈와 함께하는 온기 나눔' 실천

서포터즈의 젊은 에너지와 브랜드의 나눔 철학이 만난 '민생 CSR'
"명절의 외로움 덜어드려요"... 음식 나누며 지역사회와 따뜻한 교감
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = ㈜핫시즈너가 설 명절을 이틀 앞둔 13일, 서울 영등포 보현종합지원센터를 찾아 지역 사회 소외 계층을 위한 '따뜻한 설맞이 떡볶이 나눔' 봉사 활동을 펼쳤다고 밝혔다.
이번 행사는 명절에 더 큰 소외감을 느낄 수 있는 인근 취약 계층에게 따뜻한 한 끼와 함께 온정을 전하기 위해 기획됐다. 특히 이번 활동에는 ㈜핫시즈너의 공식 서포터즈가 참여해, 단순한 물품 기부를 넘어 직접 현장에서 땀 흘리는 '참여형 CSR'로 진행되어 의미를 더했다.
이날 봉사 활동에 참여한 임직원과 서포터즈들은 센터를 방문해 환경 정화 활동과 급식 배식 봉사에 더불어, 120인분의 떡볶이를 직접 조리했다. 정성껏 준비한 음식은 센터를 이용하는 이웃들에게 따뜻한 덕담과 함께 전달되었다.
㈜핫시즈너 관계자는 "브랜드가 받은 사랑을 지역 사회에 환원하는 것은 당연한 책임"이라며 "앞으로도 서포터즈와 같은 MZ 세대들과 손잡고, 우리 사회의 사각지대에 밝은 에너지를 전할 수 있는 다양한 사회 공헌 활동을 지속적으로 이어갈 것"이라고 강조했다.
한편, 핫시즈너는 이번 영등포 보현종합지원센터 나눔 활동 외에도 올 한 해 동안 지역 상생을 위한 다각적인 사회 공헌 프로젝트를 추진할 계획이다.
