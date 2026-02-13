설 연휴 앞두고 산불 위기 '경계'…정부, 불법 소각 무관용 예고

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정부가 설 연휴를 앞두고 산불 위험이 커지자 관계부처 합동으로 대국민 담화문을 발표하고 산불 예방 참여를 거듭 당부했다.

정부는 13일 행정안전부·법무부·국방부·농림축산식품부·산림청·경찰청·소방청 등 7개 기관 합동 담화문을 통해 "불법 소각을 포함한 부주의로 인한 산불을 반드시 막아야 한다"고 밝혔다.

산불 위기경보는 지난 1월 27일 사상 처음으로 1월 중 '경계' 단계로 격상됐다. 올해 1월 1일부터 2월 10일까지 발생한 산불은 89건, 피해 면적은 247.14㏊로, 지난해 같은 기간 52건, 15.58㏊보다 건수와 피해 모두 크게 늘었다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 산불방지 대국민 담화문 발표를 하고 있다.2026.02.13 gdlee@newspim.com

동해안과 영남 지역을 중심으로 건조한 날씨가 이어지는 가운데 설 연휴 전후 성묘 등 야외활동 증가로 산불 위험은 더 높아질 것으로 정부는 내다봤다.

정부는 설 연휴 입산객에게 라이터 등 인화물질을 지참하지 말고, 취사·흡연 등 불씨를 만들 수 있는 행동을 자제해 달라고 요청했다. 또 산림 인근에서 영농부산물이나 쓰레기 소각을 금지하고, 연기나 불씨를 발견하면 즉시 119나 112로 신고해 달라고 당부했다.

정부는 대응 체계도 선제적으로 강화했다. 봄철 산불조심 기간을 당초 2월 1일에서 1월 20일로 앞당겨 시행했고, 산림청 중앙사고수습본부와 행정안전부 대책지원본부를 조기 가동했다. 산불 초기 진화를 위해 산림청·군·소방·지방자치단체 등 가용한 헬기를 총동원하는 등 인력과 장비도 최대한 투입하고 있다.

정부는 "국민의 안전에 관한 한 지나친 것이 모자란 것보다 백배 낫다"는 대통령 발언을 인용하며, 초기부터 신속한 총력 대응으로 대형 산불을 사전에 차단하고 인명 피해를 막겠다고 밝혔다. 아울러 불법 소각 등 부주의 행위에 대한 단속을 강화하고, 위반자에 대해서는 관련 법령에 따라 무관용 원칙으로 엄정 조치하겠다고 예고했다.

