"트럼프, 철강·알루미늄 관세 일부 완화 검토"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 철강·알루미늄 제품에 부과한 고율 관세 일부를 완화하는 방안을 검토하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 복수의 소식통을 인용해 13일(현지시간) 보도했다.
트럼프 대통령은 지난해 여름 철강·알루미늄 수입품에 최대 50% 관세를 부과한 데 이어 세탁기·오븐 등 해당 금속이 사용된 다양한 파생 제품으로 과세 범위를 확대해 왔다.
그러나 미 행정부는 현재 관세 적용 품목 목록을 재검토하며 일부 제품을 면제하고, 제품 목록 확대를 중단하는 대신 특정 품목에 대한 국가안보 조사를 강화하는 등 보다 선별적인 대응으로 방향을 전환하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다.
이번 검토는 물가 부담 심화로 트럼프 대통령의 국정 운영 지지율이 흔들리는 가운데 이뤄지고 있다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 민심을 의식한 조치로 풀이된다.
퓨리서치센터 조사에 따르면 미국 성인의 70% 이상이 현재 경제 상황을 '보통 이하'로 평가했으며, 약 52%는 트럼프의 경제 정책이 상황을 악화시켰다고 답했다.
미 상무부와 무역대표부(USTR) 내부에서는 관세가 식음료 캔 등 생활용품 가격을 끌어올려 소비자 부담을 키우고 있다는 판단이 제기된 것으로 알려졌다. 또한 적용 품목이 지나치게 늘어나 관세 집행 체계가 복잡해지면서 이를 간소화할 필요성도 제기됐다는 전언이다.
트럼프 행정부가 철강·알루미늄 관세 일부를 완화할 경우, 한국 관련 제품의 대미 수출 부담도 완화될지 주목된다.
