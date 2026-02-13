에코백스, '디봇 T90 프로 옴니' TV 광고 영상 공개해

신제품 '디봇 T90 프로 옴니' 광고 공개… "한국인을 좀 아는 로봇청소기" 메시지 강조

디봇 T90 프로 옴니, 27cm 롤러·실시간 자동세척으로 물걸레 성능 강화

3분 고속충전·흡입력으로 '대충은 못 참는' 한국 소비자가 원하는 청소 완성도 구현

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 가정용 서비스 로봇 기업 에코백스 로보틱스(ECOVACS ROBOTICS)가 로봇청소기 신제품 '디봇 T90 프로 옴니(DEEBOT T90 PRO OMNI)'의 23일 정식 출시를 앞두고 TV 광고를 공개했다.

[이미지=에코백스] 디봇 T90 프로 옴니 TV광고 이미지

이번에 공개된 디봇 T90 프로 옴니 TV 광고는 '한국인을 좀 아는 로봇청소기의 등장'이라는 키 메시지를 중심으로, 바쁜 일상 속에서도 청소의 완성도를 놓치지 않으려는 한국 소비자의 특성을 제품 기능과 연결해 표현했다.

광고에는 국내 최장 길이 27cm 롤러와 16개의 노즐을 활용한 32 방향 청소 및 롤러 동시 세척 시스템, 최대 30,000Pa의 강력한 흡입력, 3분 만에 배터리 전력의 10%를 회복하는 파워부스트 고속 충전 기능 등 주요 성능을 소개하는 내용이 담겼다. 또한 95mm 초슬림 디자인과 AI 오염 감지 2.0 기술을 강조했다.

디봇 T90 프로 옴니는 바닥 세정 성능과 관리 편의성을 동시에 끌어올린 차세대 로봇청소기 모델이다. 새롭게 적용된 '오즈모 롤러 3.0'은 길이를 기존 대비 약 50% 늘린 27cm 구조로 설계돼, 한 번의 주행으로 넓은 면적을 처리할 수 있다. 고밀도 나일론 롤러가 바닥에 밀착해 균일한 압력을 유지하며, 고압 자동 세척 시스템이 롤러를 실시간으로 관리해 위생적인 청소 환경을 유지한다. 롤러는 최대 200RPM으로 회전해 얼룩 번짐과 2차 오염을 줄인다.

이와 함께 파워부스트(PowerBoost) 고속 충전 기술은 짧은 충전 시간에도 효율적인 전력 회복을 가능하게 하며, 블라스트(Blast) 흡입 시스템은 최대 30,000Pa의 흡입력을 구현해 큰 이물질부터 미세먼지까지 효과적으로 제거한다. 트루엣지 3.0 기술은 벽면과 모서리까지 밀착해 청소 범위를 확장하고, 제로탱글(ZeroTangle) 4.0 브러시는 머리카락 엉킴을 최소화해 관리 부담을 줄였다.

[이미지=에코백스] 디봇 T90 프로 옴니 TV광고 이미지

또한 디봇 T90 프로 옴니는 저소음 설계를 적용해 강력한 성능을 유지하면서도 일상 환경에 부담을 주지 않는 사용 경험을 구현했다. 자동 오수 관리 시스템 등 관리 기능도 강화해 청소 이후의 번거로움까지 줄였다.

에코백스 관계자는 "디봇 T90 프로 옴니는 세정력과 흡입력, 사용 편의성 전반을 개선한 모델"이라며 "정식 출시와 함께 TV 광고를 통해 제품의 핵심 경쟁력을 본격적으로 알릴 계획"이라고 밝혔다.

한편, 에코백스는 로봇청소기 신제품 디봇 T90 프로 옴니 출시를 기념해 오는 22일까지 사전 예약 판매를 진행하고 있다. 사전 예약을 통해 디봇 T90 프로 옴니 구매 시 정상가 대비 20만 원 할인은 물론 총 3년 무상 보상 서비스를 함께 제공한다.

whitss@newspim.com