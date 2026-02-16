[변상문의 화랑담배] 제10회 김일성 ⑬ 혜산 사건

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다.
중국 북경 남서쪽에 있는 영정강(永定江)을 가로지르는 다리가 있다. 다리 이름은 노구교(蘆溝橋)다. 그 노구교 왼쪽에 중국 국민당 정부 송철원 부대가 주둔하고 있었다. 노구교로부터 그리 멀지 않은 북경 외곽 풍태(豊台)에는 일본군이 주둔하고 있었다.
1937년 7월 7일 일본군이 이 노구교 인근에서 야간 사격훈련을 했다. 요란한 총소리가 난지 얼마 안 돼 일본군 병사 1명이 행방불명되었다. 일본군은 중국군이 일본군을 향해 사격하여 일본군 병사가 실종되었다는 구실로 다음 날(7월 8일) 노구교를 점령한 후, 3개 사단을 출동시켜 중국 북경과 천진을 공격했다. 중일전쟁이 일어난 것이었다.
중일전쟁이 한창이던 1937년 7월 말 동북항일연군 제1로군 제2군 제6사 사장 김일성(金日成)은 박금철을 불렀다.
김일성은 "이번에 일어난 중일전쟁은 코민테른 지령으로 중국 공산당이 중국 국민당 군에 침투한 병사에게 야간 사격훈련 중인 일본군에게 사격하게 하여 발단된 것이다. 이 전쟁이야말로 동양 약소 민족해방을 위한 전쟁이다. 조선의 독립도 이 기회를 놓쳐서는 안 된다. 국내에서는 항일민족통일전선(抗日民族統一戰線)을 더욱 강화 확대하라. 무장봉기를 일으켜 후방을 교란하라. 필요시 무기를 지원하겠다"고 말했다.
박금철은 "국내 사정으로 봐서 경찰관서를 습격하여 무기를 탈취하는 일은 불가능하다. 무장봉기는 어렵다"고 답했다.
이에 김일성: "그러면 생산유격대를 조직하라. 지역 내 광산 등 모연활동(募捐活動)에 필요한 정보를 파악하여 보고하라"고 강한 어조로 명령을 하달했다.
박금철은 이 지시에 따라 1937년 일자 미상에 함경남도 갑산군(甲山郡) 운흥면(雲興面) 중평리(仲平里)에 있는 광산 회사의 경제 상황을 파악하여 제6사 사장 김일성(金日成)에게 보고하였다. 김일성(金日成)은 이 정보 보고에 기초하여 부관(副官) 김주현(金周賢), 연장(連長) 정인호(鄭仁浩) 등 5명의 요원을 한인민족해방동맹(韓人民族解放同盟) 책임자 박금철에게 보냈다. 이들은 1937년 9월 3일 광산 사장 김경달(金景達), 지역 부호 김재흥(金在興) 등의 집을 습격하여 사금(砂金), 현금 등 440원 상당의 금품을 강탈해 갔다. 일본 경찰은 이를 중평리 사건이라 했다.
보천보·중평리 사건 등으로 일본 혜산 경찰서에는 비상이 걸렸다. 사건에 대한 분석·내사 결과, 지역 내 주민 중에서 동북항일연군 제6사와 호응 협력하는 사람이 있다는 첩보가 입수되었다.
첩보 흐름을 따라간 일본 혜산 경찰서는 마침내 운흥면 철도공사장에서 일하고 있는 제6사 공작요원 김태국(金泰國)을 체포하였다. 김태국 체포를 바탕으로 장백현정치공작위원회(長白縣政治工作委員會) 총책임자 제6사 조직 과장 권영벽(權永壁, 가명 권창욱權昌郁), 한인민족해방동맹(韓人民族解放同盟) 책임자 박금철 등 총 222명을 체포했다. 일본 경찰은 이를 제1차 혜산 사건으로 불렀다.
제1차 혜산 사건으로 재만한인조국광복회(在滿韓人祖國光復會) 국내 조직이 사실상 와해 될 위기에 처하게 되었다. 이에 재만한인조국광복회(在滿韓人祖國光復會) 실무 총괄 책임자 오성륜은 1938년 8월 일본 경찰에 체포되지 않은 한인민족해방동맹(韓人民族解放同盟) 공동 책임자 박문상(朴文湘)을 통해 항일민족통일전선(抗日民族統一戰線) 유지 및 강화 차원에서 조선공산당을 재건하라는 지령을 하달하였다. 조선공산당은 1925년 4월 창당되었다가, 1928년 12월 해산된 상태였다.
박문상은 이 지령에 따라 1938년 9월 국내로 잠입하여 함경남도 공사장 등에 취업하여 조선공산당 재건 활동을 하던 중, 같은 해(1938년) 9월부터 10월 사이에 박문상 등 279명이 체포되었다. 이를 일본 경찰은 제2차 혜산 사건으로 불렀다. 1·2차에 걸쳐 총 501명이 체포되었다. 이것이 혜산 사건이다.
혜산 사건은 중국 공산당 지도하에 한인들이 일으킨 사건으로는 1930년 5·30간도 폭력 사건에 이은 두 번째 큰 사건이며, 동시에 마지막 대사건으로 역사에 기록되었다. 이 사건으로 만주 장백현과 국내 함경남도 갑산을 중심으로 뿌리를 내리던 재만한인조국광복회(在灣韓人祖國光復會)는 역사 속으로 사라졌다.
/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장