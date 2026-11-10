세종교육청, 내년 '자율형 공립고' 3곳 지정 추진

AI 핵심 요약beta
- 강미애 세종교육감이 9일 세종캠퍼스고를 찾아 대학협력 공개수업을 참관했다
- 세종캠퍼스고는 6개 대학과 연계해 미래형·지역 연계 수업을 운영하고 있다
- 세종시교육청은 내년 일반고 3개교를 세종형 자공고로 지정할 계획이다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 지역 대학·연구기관과 연계한 교육과정을 확대하고 내년 세종형 자율형 공립고(세종형 자공고) 3개교 지정을 추진한다.
10일 시교육청에 따르면 강미애 교육감은 전날 자율형 공립고 2.0 연구학교인 세종캠퍼스고등학교를 방문해 대학협력 공개수업을 참관했다.
세종캠퍼스고는 2025년 자율형 공립고 2.0으로 지정된 이후 충남대·공주대·한남대와 협력해 6개 대학 연계 수업을 운영하고 있다.
생성형 인공지능(AI)을 활용한 논증 글쓰기와 데이터과학 모델링 등 미래형 수업을 비롯해 세종 실생활 데이터 프로젝트, 지속가능발전목표(SDGs) 토론 등 지역과 세계를 연결하는 교육과정도 진행하고 있다.
이번 공개수업은 대학 연계 교육과정의 운영 성과를 공유하고 연구학교의 우수 사례를 일반고에 확산하기 위해 마련됐다.
시교육청은 세종캠퍼스고의 운영 경험을 바탕으로 내년 일반고 3개교를 세종형 자율형 공립고로 지정하는 방안을 추진할 계획이다.
세종형 자공고는 지역 대학·행정기관·연구기관과 협력하는 수업을 확대하고 공동교육과정 거점학교 운영, 학생 맞춤형 자기주도학습 지원 등을 중심으로 운영할 방침이다.
이를 통해 학생들이 다른 지역으로 이동하지 않고도 세종에서 진로와 적성에 맞는 과목을 선택하고 깊이 있는 수업을 받을 수 있도록 한다는 구상이다. 학교별 특색 있는 교육과정을 강화해 학생들의 고교 선택권을 넓히고 일반고 전반의 교육 경쟁력을 높인다는 목표다.
강 교육감은 "세종캠퍼스고의 경험을 모델로 삼아 세종의 일반고 학생 누구나 대학 수준의 깊이 있는 수업을 받을 수 있도록 하겠다"며 "수업을 함께 만들어 온 교사와 대학 등 협약 기관의 노력이 세종 일반고 전체로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com