[KS4] '벼랑 끝' KT 이강철 감독 5차전 총력전 예고..."고영표·소형준까지 대기"

AI 핵심 요약beta
- 7일 이강철 KT 감독이 한국시리즈 5차전에 고영표와 소형준까지 투입하는 총력전을 예고했다.
- KT는 삼성에 4차전을 5-10으로 패해 시리즈 전적 1승 3패로 벼랑 끝에 몰렸다.
- KT는 대니엘을 선발로 내세우고 투수진 제구 난조 속 반격에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전에서 고영표와 소형준까지 투입하는 총력전을 예고했다.
KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전에서 삼성 라이온즈에 5-10으로 패했다.
정규시즌 우승으로 KS에 직행한 KT는 1차전에서 8-7로 승리했지만, 이후 3경기를 내리 패하며 시리즈 전적 1승 3패로 밀렸다. 8일 열리는 5차전에서도 패하면 삼성에 우승을 내주게 된다.
이 감독은 경기 후 "내일은 고영표와 소형준도 몸 상태가 괜찮으면 모두 대기시켜야 할 것 같다"며 총력전을 예고했다.
KT는 5차전 선발투수로 데이비스 대니엘을 예고했다. 대니엘은 지난 3일 KS 1차전에서 6이닝 3실점으로 호투하며 승리투수가 됐다. 여기에 고영표와 소형준까지 불펜에서 대기하며 가용 자원을 총동원할 계획이다.
이 감독은 "어제도 대니엘이 대기했고, 오늘은 고영표가 대기했다. 하지만 1회에 대량 실점하면서 쓸 수 없었다"고 설명했다. 이어 "5-7까지 따라갔다면 고영표를 투입하려고 했지만 따라가지 못했고, 이후 추가 실점까지 나왔다"고 덧붙였다.
이날 KT는 1회초 장진혁의 선제 솔로 홈런으로 기분 좋게 출발했다. 그러나 1회말 선발 로건 앨런이 제구 난조로 흔들린 데다 외야 수비 실책성 플레이까지 겹치면서 6점을 내줬다.
이 감독은 "1회초 출발이 좋았는데 1회말 구자욱을 어렵게 승부하는 것을 보니 1점을 주지 않으려다가 대량 실점이 나온 것 같다"며 "보이지 않는 실책까지 나오면서 6실점 했고 분위기를 넘겨줬다"고 돌아봤다.
KT는 5회초 만루 기회를 살려 3점을 만회했지만, 추가 득점에 실패하며 끝내 승부를 뒤집지 못했다. 이 감독은 "타선에서 잘 따라가 줬지만, 김상수와 허경민이 막히면서 경기를 내준 것 같다"고 아쉬워했다.
5회초 만루 기회에서 김상수를 대타로 교체하지 않은 이유도 설명했다. 이 감독은 "이미 유격수를 바꾼 상황이라 고민이 많았다. 류현인을 살리기 위해 김상수를 유격수로 보냈다"며 "훈련 때는 잘 쳤는데 결과가 그렇게 됐다"고 말했다.
투수진의 제구 난조도 뼈아팠다. 이날 KT는 볼넷 9개와 몸에 맞는 공 3개 등 총 12개의 사사구를 허용했다. 이는 1982년 KS 1차전에서 OB 베어스가 삼성을 상대로 기록한 11개를 넘어선 KS 한 경기 최다 사사구 기록이다.
정규시즌 볼넷 허용이 가장 적었던 KT(451개)지만 이번 KS에서는 투수들의 제구 난조가 이어지고 있다. 전날 3차전에서도 선발 소형준이 2회까지 볼넷 5개를 허용하면서 초반 주도권을 내줬다.
이 감독은 "투수들이 정규시즌 때와 다르게 자신감이 많이 떨어진 것 같다"며 "우리 팀이 볼넷이 가장 적었던 팀인데 많이 나오고 있다. (감독인)제 잘못"이라고 자책했다.
KT는 5차전에서도 패하면 2021년 이후 5년 만의 통합 우승 도전이 끝난다. 이 감독은 대니엘을 선발로 내세우는 동시에 고영표와 소형준까지 대기시키며 반격에 나설 계획이다.
football1229@newspim.com