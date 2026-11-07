[KS4] '사사구 4개' KT 로건, 1이닝 6실점 조기 강판 충격...우익수 안현민 치명적 실책

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈의 외국인 투수 로건 앨런이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 4차전에서 조기 강판됐다. 제구 난조로 사사구 4개를 허용한 데다 우익수 안현민의 수비 실책까지 겹치며 첫 이닝에만 6점을 내줬다.

로건은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전 삼성 라이온즈와의 경기에 선발 등판해 1이닝 5피안타 4사사구 무탈삼진 6실점(6자책점)을 기록하며 조기 강판했다.

[서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈]

KT는 1차전 승리 이후 2·3차전을 내리 패하며 시리즈 전적 1승 2패로 밀린 상황이다. 이날 승리로 균형을 맞춰야 했지만 선발 로건이 경기 시작부터 흔들리면서 어려운 승부를 펼치게 됐다.

출발은 좋았다. KT는 1회초 장진혁의 솔로 홈런으로 선취점을 올리며 1-0으로 앞서갔다. 그러나 로건은 장진혁이 만들어준 리드를 지키지 못했다.

1회말 선두타자 김지찬에게 우전 안타를 허용한 뒤 박승규의 희생번트로 1사 2루 위기를 맞았다. 이어 구자욱에게 볼넷을 내주며 주자는 1, 2루로 늘어났다.

로건은 최형우를 3루수 뜬공으로 처리하며 한숨을 돌렸다. 하지만 2사 이후 삼성 타선의 집중타를 막지 못했다. 르윈 디아즈에게 중전 적시타를 허용하며 1-1 동점이 됐고, 김영웅에게 좌전 적시타를 맞아 1-2 역전을 허용했다.

이후에도 제구가 잡히지 않았다. 로건은 이재현에게 볼넷을 허용하며 2사 만루 위기를 자초했다. 류지혁에게는 밀어내기 몸에 맞는 공을 내주면서 점수 차가 1-3으로 벌어졌다.

여기서 수비까지 로건을 돕지 못했다. 로건은 2사 만루에서 김도환을 상대로 9구 승부 끝에 우익수 방면 뜬공을 유도했다. 그러나 우익수 안현민이 낙구 지점을 제대로 판단하지 못해 타구를 잡지 못했다. 그사이 주자 3명이 모두 홈을 밟으면서 점수는 순식간에 1-6으로 벌어졌다.

로건은 다시 타석에 들어선 김지찬에게 볼넷을 허용했다. 이후 박승규를 우익수 뜬공으로 처리하고서야 길었던 1회를 마무리했다.

이날 로건은 첫 이닝에만 볼넷 3개와 몸에 맞는 공 1개를 내줬다. 한국시리즈 한 이닝 최다 사사구 타이기록인 4개를 허용하는 불명예도 안았다. 투구 수 역시 44개에 달했다.

로건은 2회에도 등판했다. 그러나 선두타자 구자욱에게 안타를 허용하자, KT 벤치가 움직였다. 로건은 2회 무사 1루 상황에서 배제성과 교체되며 이날 경기 등판을 마쳤다.

삼성은 로건의 제구 난조와 KT의 수비 실책을 틈타 1회말 6점을 뽑았다. 이는 포스트시즌 1회말 최다 득점 신기록이다.

[서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈]

로건은 올 시즌 정규리그 17경기에서 92.2이닝 7승 5패, 평균자책점 3.59를 기록하며 KT 정규시즌 우승에 힘을 보탰다. 다만 삼성과의 2경기에서는 무승 1패, 평균자책점 4.63으로 다소 고전한 바 있다.

로건은 지난 3일 1차전에서 선발 데이비스 대니엘에 이어 두 번째 투수로 구원 등판했다. 그러나 0.1이닝 2피안타 2실점으로 흔들리며 삼성의 추격을 허용했다. 당시 KT는 6회까지 8-0으로 앞섰지만, 경기 후반 불펜진이 무너지면서 8-7로 가까스로 승리했다.

KT 이강철 감독은 경기 후 로건의 구원 등판을 자신의 투수 교체 실수라고 인정했다. 이후 로건을 원래 보직인 선발로 복귀시키겠다는 계획을 밝혔다. 하지만 선발로 돌아온 로건은 다시 기대에 미치지 못했다.

이 감독은 이날 경기를 앞두고 "로건은 6이닝 3점 정도로 막을 수 있는 투수인데 시즌 후반에는 경기마다 편차가 컸다"며 "오늘은 컨디션이 좋은 날이길 바란다. 최소 실점으로 막아줬으면 좋겠다"고 기대했다.

그러나 로건은 첫 이닝부터 6실점을 허용하며 사령탑의 기대에 부응하지 못했다. 특히 제구 난조가 이어지는 상황에서 안현민의 수비 실책까지 겹치며 일찍 마운드를 내려가고 말았다.

football1229@newspim.com