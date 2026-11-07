[KS4] '최원준·허경민 복귀' KT, 라인업 공개...'2타수 2안타' 장진혁 2번 배치

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈는 7일 한국시리즈 4차전에 최원준과 허경민을 선발 복귀시켰다.
- 장진혁도 2경기 연속 안타를 앞세워 좌익수·2번타자로 선발 출전했다.
- 시리즈 1승 2패인 KT는 로건 앨런을 앞세워 공격력 회복과 연패 탈출을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 4차전에서 부상으로 선발 명단에서 제외됐던 최원준과 허경민을 다시 기용했다. 앞선 두 경기에서 대타로 출전해 모두 안타를 기록한 장진혁도 선발 라인업에 이름을 올렸다.
KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 최원준(지명타자)-장진혁(좌익수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 타선을 구상했다. 선발투수는 로건 앨런이다.
KT는 지난 3일 1차전에서 8-7로 승리했지만, 4일 2차전에서 연장 12회 접전 끝에 2-3으로 패했다. 이어 6일 3차전에서도 1-5로 패하면서 시리즈 전적 1승 2패로 밀렸다.
최원준과 허경민이 복귀했다. 최원준은 2차전 수비 도중 외야 펜스와 충돌한 뒤 왼쪽 엄지손가락에 불편함을 느꼈다. 손가락이 부어오르면서 3차전에서는 선발 출전하지 못하고 대타로 나섰다. 이날은 지명, 1번타자로 선발 출전한다. 수비 부담을 덜어주면서도 최원준의 출루 능력을 활용하겠다는 구상이다.
허경민도 선발 명단에 복귀했다. 허경민은 왼쪽 가슴 부위에 담 증세가 발생해 3차전에 결장했다. 이날은 3루수, 7번타자로 나선다.
장진혁의 선발 출전도 눈에 띈다. 장진혁은 앞선 2·3차전에서 대타로 나서 모두 안타를 기록했다. 한국시리즈 2타수 2안타로 좋은 타격감을 보여주면서 이날 좌익수, 2번타자로 출전 기회를 얻었다.
KT는 3차전에서 1득점에 그치며 삼성 선발 아리엘 후라도에게 고전했다. 이날은 장진혁을 상위 타선에 배치하고 최원준과 허경민을 복귀시키며 공격력 회복을 노린다.
3차전에서 우익수, 2번타자로 나섰던 안현민은 3번으로 이동했다. 김현수는 3번에서 5번으로 내려갔고, 앞선 경기에서 지명타자로 출전했던 주장 장성우는 선발 명단에서 제외됐다. 포수 마스크 역시 조대현 대신 한승택이 쓴다.
KT 선발 로건은 올 시즌 정규리그 17경기에서 92.2이닝 7승 5패, 평균자책점 3.59를 기록했다. 삼성과의 2경기에서는 승리 없이 1패 평균자책점 4.63을 남겼다.
지난 6월 27일 대구 삼성전에서는 6이닝 2실점으로 호투했지만, 노디시전으로 물러났다. 8월 29일 같은 장소에서 열린 맞대결에서는 5.2이닝 4실점으로 패전투수가 됐다.
이번 한국시리즈에서는 아쉬운 기억을 씻어야 한다. 로건은 지난 3일 1차전에서 구원 등판했지만 0.1이닝 2피안타 2실점으로 흔들렸다.
KT의 이날 미출장 선수는 소형준과 데이비스 대니엘이다. 삼성은 크리스 페덱과 아리엘 후라도를 미출장 선수로 지정했다.
KT는 시리즈 전적 1승 2패로 뒤진 상황에서 4차전에 나선다. 부상 선수들의 복귀와 장진혁의 선발 기용으로 변화를 준 KT가 연패를 끊고 시리즈를 원점으로 돌릴 수 있을지 주목된다.
football1229@newspim.com