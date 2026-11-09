[미리보는 증시재료] 美 물가·AI 투자 지속성 시험대…반도체 향방 주목

10일 美 CPI·13일 PPI 발표, 금리 경로 관심

코어위브 실적에 AI 투자심리 달렸다…엔비디아 방한

MSCI 정기 리뷰·옵션 만기일 맞물려 외국인 수급 변수

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이번 주(9~13일) 국내 증시는 미국 물가 흐름과 인공지능(AI) 산업의 투자 지속 가능성에 주목할 전망이다. 미국 10월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표되는 가운데 AI 인프라 기업의 실적을 통해 데이터센터 투자와 자금 조달 여력을 가늠할 수 있을 것으로 보인다. 국내에서는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 정기 리뷰와 옵션 만기일이 겹쳐 종목별 수급 변화도 예상된다.

9일 금융투자업계에 따르면 이번 주 시장의 관심사는 10일 발표되는 미국 10월 CPI와 13일 공개되는 PPI다. 앞서 발표된 미국 9월 물가지표에서는 인플레이션 압력이 다시 커지는 모습이 나타났다. 9월 CPI는 전월 대비 0.6%, 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률도 2.4%에서 2.6%로 높아졌다. PPI는 전월 대비 1.3%, 전년 동월 대비 6.3% 올라 각각 2022년 이후 가장 큰 상승 폭을 기록했다.

이번 10월 지표에서는 물가 상승세가 이어지는지, 중동 지역의 지정학적 긴장과 국제유가 상승이 물가에 얼마나 반영됐는지를 확인할 수 있을 전망이다. 물가가 시장 예상보다 높게 나오면 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 후퇴하고 국채 금리가 상승해 성장주 중심으로 부담이 커질 수 있다. 반대로 물가 둔화가 확인되면 금리 안정과 함께 최근 낙폭이 컸던 기술주와 성장주의 반등을 기대할 수 있다.

◆ AI 인프라 투자 부담 속 코어위브 실적…엔비디아 방한에 로봇주 관심

AI 산업의 투자 지속 가능성도 이번 주 증시의 주요 관심사다. 11일에는 AI 데이터센터 인프라 기업 코어위브가 실적을 발표한다. 코어위브는 대규모 설비투자와 차입 부담이 부각되면서 AI 산업의 자금 조달 능력에 대한 우려를 키웠던 기업이다. 이번 실적에서 매출 성장과 현금흐름, 향후 투자 계획이 어떻게 제시되는지에 따라 AI 관련 투자심리가 다시 움직일 수 있다.

AI 기업들의 수익화 능력도 주목할 부분이다. AI 인프라 구축에 필요한 자본 부담이 커지는 상황에서 플랫폼·소프트웨어 기업들이 실제 수익을 창출하고 있는지에 따라 산업 전반의 투자 여력에 대한 평가가 달라질 수 있기 때문이다. 실적을 통해 수요와 수익성이 확인되면 AI 반도체 등 하드웨어 기업에도 긍정적인 영향을 줄 수 있지만, 투자 계획이 축소되거나 현금흐름 우려가 커지면 관련 종목의 변동성이 확대될 가능성이 있다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "컴퓨팅 쇼티지에 이어 자본과 수용성 문제가 차례로 부각되는 것은 AI의 수요가 현실의 인프라로 전환되는 과정에서 발생하는 마찰의 결과"라고 진단했다. 그는 다만 "공급 제약이 AI 산업 전체의 성장성을 훼손하기보다 밸류체인 내부의 승자와 패자를 선별하는 변수로 작용할 가능성에 주목한다"며 "실적 시즌은 이러한 차별화를 확인하는 중요한 분기점이 될 전망"이라고 설명했다.

국내 AI·로봇 관련주에는 엔비디아의 서울 행사도 관심사다. 엔비디아는 9~10일 서울 코엑스에서 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'을 개최한다. 이번 행사에는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 수석이사가 참석할 예정이다. 매디슨 황 수석이사는 옴니버스와 코스모스, 아이작 등 로봇과 물리적 환경을 가상공간에서 구현하고 학습시키는 기술을 담당하고 있다.

그동안 국내 로봇·전자·자동차 기업들과 접점을 넓혀온 만큼 이번 행사에서 피지컬 AI 분야의 협력 가능성이 논의될지도 주목된다. 다만 행사 참석 자체가 사업 계약이나 협업 성과를 의미하는 것은 아닌 만큼 실제 기술 적용이나 공동 사업 관련 발표가 나오는지가 관건이다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스피는 장중 5000선이 무너지고 하락 폭이 8%를 넘어서면서 서킷브레이커가 발동됐다. 코스닥시장에서도 지수가 6% 이상 급락하며 매도 사이드카가 발동되는 등 양 시장에서 매도세가 확산됐다. 2026.11.06 starbean@newspim.com

◆ MSCI 편출입·옵션 만기 겹쳐…中 물가·소비 지표도 확인

국내 수급 측면에서는 12일 발표되는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 11월 정기 리뷰와 같은 날 예정된 옵션 만기일이 변수다. MSCI는 정기 리뷰를 통해 지수 구성 종목과 편입 비중을 조정한다. 신규 편입 종목에는 지수를 추종하는 패시브 자금 유입 기대가 생길 수 있지만, 편출되거나 비중이 줄어드는 종목은 자금 이탈 압력을 받을 수 있다. 변경 결과에 따라 관련 종목의 매매가 집중될 가능성이 있다.

옵션 만기일에는 파생상품과 현물시장 간 연계 거래가 집중되면서 장중 변동성이 커질 수 있다. 특히 외국인 투자자의 선물·옵션 포지션과 프로그램 매매 흐름에 따라 지수 움직임이 달라질 수 있어 만기일 전후 수급을 살펴봐야 한다.

중국의 경기와 소비 흐름을 확인할 지표도 나온다. 9일에는 중국의 10월 CPI와 PPI가 발표된다. 블룸버그 컨센서스는 CPI가 전년 동기 대비 0.8%, PPI는 5.4% 상승할 것으로 예상하고 있다. 내수 부진으로 소비자물가 상승 압력은 제한적인 반면 에너지와 반도체 등을 중심으로 생산자물가 흐름이 달라지는지도 살펴볼 대목이다. 10일에는 중국 10월 수출입 지표가 발표돼 대외 수요와 내수 경기 흐름을 가늠할 수 있을 전망이다.

11일 중국 최대 쇼핑 행사인 광군제도 열린다. 최근에는 할인 행사가 11월 초부터 한 달 가까이 이어지는 방식으로 바뀌면서 과거처럼 하루 동안의 판매 실적에 시장의 관심이 집중되지는 않는다. 다만 중국 정부가 내수 진작에 힘을 싣는 상황에서 소비 심리와 온라인 유통업체의 판매 흐름을 확인할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

증권가에서는 미국 중간선거 이후 정책 변화와 금리 흐름에 따른 업종별 대응이 필요하다는 조언이 나온다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "중간선거 결과가 뚜렷해지면 민주당 지도부를 중심으로 이란 전쟁의 조속한 종식 요구가 본격화되며 전쟁 리스크는 이전보다 완화될 수 있다"고 말했다.

나 연구원은 그러면서 "국제유가가 하락해 최근 급등한 미 국채 금리가 하향 안정될 경우 AI 기업의 자금 조달 및 FCF 적자 우려도 일부 완화될 수 있다"며 "낙폭이 컸던 반도체 업종에 관심이 필요하며, 민주당 정책 기조를 감안할 때 낙폭이 과대한 ESS 및 전력기기 업종도 주목할 만하다"고 덧붙였다.

이경민 대신증권 연구원도 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려가 국내 반도체주에 단기 변동성을 키울 수 있지만, 이를 비중 확대 기회로 활용할 수 있다고 짚었다. 그는 "빅테크의 AI 설비투자 확대 기조가 유지되고 있는 상황에서 투자 위축 우려에 따른 시장 반응은 과도하다"고 강조했다.

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