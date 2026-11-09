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[미리보는 증시재료] 美 물가·AI 투자 지속성 시험대…반도체 향방 주목

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AI 핵심 요약

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  • 이번 주 국내 증시는 미국 10일 CPI와 13일 PPI 흐름에 주목했다
  • 11일 코어위브 실적과 엔비디아 행사로 AI 투자 지속성을 가늠했다
  • 12일 MSCI 정기 리뷰와 옵션 만기일로 종목별 변동성이 커질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10일 美 CPI·13일 PPI 발표, 금리 경로 관심
코어위브 실적에 AI 투자심리 달렸다…엔비디아 방한
MSCI 정기 리뷰·옵션 만기일 맞물려 외국인 수급 변수

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이번 주(9~13일) 국내 증시는 미국 물가 흐름과 인공지능(AI) 산업의 투자 지속 가능성에 주목할 전망이다. 미국 10월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 발표되는 가운데 AI 인프라 기업의 실적을 통해 데이터센터 투자와 자금 조달 여력을 가늠할 수 있을 것으로 보인다. 국내에서는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 정기 리뷰와 옵션 만기일이 겹쳐 종목별 수급 변화도 예상된다.

9일 금융투자업계에 따르면 이번 주 시장의 관심사는 10일 발표되는 미국 10월 CPI와 13일 공개되는 PPI다. 앞서 발표된 미국 9월 물가지표에서는 인플레이션 압력이 다시 커지는 모습이 나타났다. 9월 CPI는 전월 대비 0.6%, 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 근원 CPI의 전년 동월 대비 상승률도 2.4%에서 2.6%로 높아졌다. PPI는 전월 대비 1.3%, 전년 동월 대비 6.3% 올라 각각 2022년 이후 가장 큰 상승 폭을 기록했다.

이번 10월 지표에서는 물가 상승세가 이어지는지, 중동 지역의 지정학적 긴장과 국제유가 상승이 물가에 얼마나 반영됐는지를 확인할 수 있을 전망이다. 물가가 시장 예상보다 높게 나오면 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 후퇴하고 국채 금리가 상승해 성장주 중심으로 부담이 커질 수 있다. 반대로 물가 둔화가 확인되면 금리 안정과 함께 최근 낙폭이 컸던 기술주와 성장주의 반등을 기대할 수 있다.

◆ AI 인프라 투자 부담 속 코어위브 실적…엔비디아 방한에 로봇주 관심

AI 산업의 투자 지속 가능성도 이번 주 증시의 주요 관심사다. 11일에는 AI 데이터센터 인프라 기업 코어위브가 실적을 발표한다. 코어위브는 대규모 설비투자와 차입 부담이 부각되면서 AI 산업의 자금 조달 능력에 대한 우려를 키웠던 기업이다. 이번 실적에서 매출 성장과 현금흐름, 향후 투자 계획이 어떻게 제시되는지에 따라 AI 관련 투자심리가 다시 움직일 수 있다.

AI 기업들의 수익화 능력도 주목할 부분이다. AI 인프라 구축에 필요한 자본 부담이 커지는 상황에서 플랫폼·소프트웨어 기업들이 실제 수익을 창출하고 있는지에 따라 산업 전반의 투자 여력에 대한 평가가 달라질 수 있기 때문이다. 실적을 통해 수요와 수익성이 확인되면 AI 반도체 등 하드웨어 기업에도 긍정적인 영향을 줄 수 있지만, 투자 계획이 축소되거나 현금흐름 우려가 커지면 관련 종목의 변동성이 확대될 가능성이 있다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "컴퓨팅 쇼티지에 이어 자본과 수용성 문제가 차례로 부각되는 것은 AI의 수요가 현실의 인프라로 전환되는 과정에서 발생하는 마찰의 결과"라고 진단했다. 그는 다만 "공급 제약이 AI 산업 전체의 성장성을 훼손하기보다 밸류체인 내부의 승자와 패자를 선별하는 변수로 작용할 가능성에 주목한다"며 "실적 시즌은 이러한 차별화를 확인하는 중요한 분기점이 될 전망"이라고 설명했다.

국내 AI·로봇 관련주에는 엔비디아의 서울 행사도 관심사다. 엔비디아는 9~10일 서울 코엑스에서 '엔비디아 AI 데이 서울 2026'을 개최한다. 이번 행사에는 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 수석이사가 참석할 예정이다. 매디슨 황 수석이사는 옴니버스와 코스모스, 아이작 등 로봇과 물리적 환경을 가상공간에서 구현하고 학습시키는 기술을 담당하고 있다.

그동안 국내 로봇·전자·자동차 기업들과 접점을 넓혀온 만큼 이번 행사에서 피지컬 AI 분야의 협력 가능성이 논의될지도 주목된다. 다만 행사 참석 자체가 사업 계약이나 협업 성과를 의미하는 것은 아닌 만큼 실제 기술 적용이나 공동 사업 관련 발표가 나오는지가 관건이다.

[서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스피는 장중 5000선이 무너지고 하락 폭이 8%를 넘어서면서 서킷브레이커가 발동됐다. 코스닥시장에서도 지수가 6% 이상 급락하며 매도 사이드카가 발동되는 등 양 시장에서 매도세가 확산됐다. 2026.11.06 starbean@newspim.com

◆ MSCI 편출입·옵션 만기 겹쳐…中 물가·소비 지표도 확인

국내 수급 측면에서는 12일 발표되는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 11월 정기 리뷰와 같은 날 예정된 옵션 만기일이 변수다. MSCI는 정기 리뷰를 통해 지수 구성 종목과 편입 비중을 조정한다. 신규 편입 종목에는 지수를 추종하는 패시브 자금 유입 기대가 생길 수 있지만, 편출되거나 비중이 줄어드는 종목은 자금 이탈 압력을 받을 수 있다. 변경 결과에 따라 관련 종목의 매매가 집중될 가능성이 있다.

옵션 만기일에는 파생상품과 현물시장 간 연계 거래가 집중되면서 장중 변동성이 커질 수 있다. 특히 외국인 투자자의 선물·옵션 포지션과 프로그램 매매 흐름에 따라 지수 움직임이 달라질 수 있어 만기일 전후 수급을 살펴봐야 한다.

중국의 경기와 소비 흐름을 확인할 지표도 나온다. 9일에는 중국의 10월 CPI와 PPI가 발표된다. 블룸버그 컨센서스는 CPI가 전년 동기 대비 0.8%, PPI는 5.4% 상승할 것으로 예상하고 있다. 내수 부진으로 소비자물가 상승 압력은 제한적인 반면 에너지와 반도체 등을 중심으로 생산자물가 흐름이 달라지는지도 살펴볼 대목이다. 10일에는 중국 10월 수출입 지표가 발표돼 대외 수요와 내수 경기 흐름을 가늠할 수 있을 전망이다.

11일 중국 최대 쇼핑 행사인 광군제도 열린다. 최근에는 할인 행사가 11월 초부터 한 달 가까이 이어지는 방식으로 바뀌면서 과거처럼 하루 동안의 판매 실적에 시장의 관심이 집중되지는 않는다. 다만 중국 정부가 내수 진작에 힘을 싣는 상황에서 소비 심리와 온라인 유통업체의 판매 흐름을 확인할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

증권가에서는 미국 중간선거 이후 정책 변화와 금리 흐름에 따른 업종별 대응이 필요하다는 조언이 나온다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "중간선거 결과가 뚜렷해지면 민주당 지도부를 중심으로 이란 전쟁의 조속한 종식 요구가 본격화되며 전쟁 리스크는 이전보다 완화될 수 있다"고 말했다.

나 연구원은 그러면서 "국제유가가 하락해 최근 급등한 미 국채 금리가 하향 안정될 경우 AI 기업의 자금 조달 및 FCF 적자 우려도 일부 완화될 수 있다"며 "낙폭이 컸던 반도체 업종에 관심이 필요하며, 민주당 정책 기조를 감안할 때 낙폭이 과대한 ESS 및 전력기기 업종도 주목할 만하다"고 덧붙였다.

이경민 대신증권 연구원도 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려가 국내 반도체주에 단기 변동성을 키울 수 있지만, 이를 비중 확대 기회로 활용할 수 있다고 짚었다. 그는 "빅테크의 AI 설비투자 확대 기조가 유지되고 있는 상황에서 투자 위축 우려에 따른 시장 반응은 과도하다"고 강조했다.

rkgml925@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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