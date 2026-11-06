카카오맵, 부산불꽃축제 전용 지도 제공…실시간 혼잡도 확인

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 6일 부산불꽃축제 전용 지도를 제공했다
- 카카오맵은 관람 구역과 부스, 편의시설 정보를 안내한다
- 구역별 실시간 혼잡도와 일행 위치 확인도 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
구역별 혼잡도·친구 위치 공유 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오가 오는 7일 열리는 '제21회 부산불꽃축제'를 맞아 카카오맵에서 축제 전용 지도와 실시간 혼잡도 정보를 제공한다.
카카오는 부산광역시, 부산축제조직위원회와 협력해 부산불꽃축제 전용 지도를 운영한다고 6일 밝혔다.
이용자는 7일까지 카카오맵에서 '부산불꽃축제'를 검색하면 전용 지도를 확인할 수 있다. 지도에는 광안리해수욕장과 이기대, 동백섬 일대의 관람 구역과 부스, 편의시설 위치를 비롯해 행사 일정과 공연 정보가 표시된다.
실시간 혼잡도 기능도 제공한다. 구역별 인파 밀집 정도를 '원활', '혼잡', '매우 혼잡' 등 3단계로 구분해 관람객이 이동 경로나 관람 장소를 선택할 때 참고할 수 있도록 했다.
일행의 위치를 실시간으로 확인할 수 있는 '친구위치' 기능도 이용할 수 있다. 카카오맵 검색창 하단의 '친구위치' 버튼이나 카카오톡 채팅창의 '플러스(+)' 메뉴를 통해 사용할 수 있다.
카카오 관계자는 "전용 지도에 현장 혼잡도와 위치 공유 기능을 더해 관람 편의를 높이고자 했다"며 "앞으로도 다양한 현장 정보를 제공하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com