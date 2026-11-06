엄우종, 세계은행그룹 부총재 선임…한국인 두 번째 고위직 진출

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 6일 엄우종 전 ADB 사무총장을 세계은행 부총재로 선임했다고 밝혔다.
- 엄 신임 부총재는 내년 1월 18일부터 독립책임성기구를 이끌 예정이다.
- 한국인의 세계은행 고위직 진출이 이어지며 정부는 지원을 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사업 분쟁·환경사회 기준 검토 총괄
내년 1월 부임…ADB 사무총장 역임
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 엄우종 전 아시아개발은행(ADB) 사무총장이 세계은행그룹(WBG)의 신설 독립책임성기구(IAM) 초대 부총재로 선임됐다. 한국인이 세계은행그룹 부총재에 오른 것은 2024년 7월 김상부 디지털·인공지능(AI) 부총재에 이어 두 번째다.
재정경제부는 세계은행그룹이 지난 4일 엄 전 사무총장의 부총재 선임을 발표했다고 6일 밝혔다. 부임 예정일은 내년 1월 18일이다.
독립책임성기구는 세계은행그룹 지원사업으로 피해를 입었거나 피해가 우려되는 지역사회의 고충을 처리하고 사업의 환경·사회적 기준 준수 여부를 독립적으로 검토하는 조직이다.
세계은행그룹은 사업의 책임성과 투명성을 강화하기 위해 기존 세계은행의 독립조사위원회와 분쟁해결서비스, 국제금융공사(IFC)·국제투자보증기구(MIGA)의 준법감시·옴부즈만실을 통합해 이 기구를 신설했다.
기구를 이끄는 부총재는 세계은행그룹 이사회가 직접 임명한다. 경영진으로부터 독립적으로 사업 관련 분쟁 해결과 규정 준수 검토, 자문 기능을 총괄한다.
엄 신임 부총재는 국제개발협력과 개발금융 분야에서 30년 이상 경력을 쌓았다. 1993년 ADB에 입사해 주요 보직과 지속가능개발·기후변화국장 등을 거쳤다. 2021년 2월부터 2024년 7월까지 ADB 사무총장을 지냈고 같은 해 8월부터 국제 비영리단체인 글로벌 에너지 연합(GEAPP) 최고경영자로 재직해 왔다.
미국 보스턴칼리지에서 컴퓨터과학 학사학위를, 뉴욕대에서 경영학 석사학위를 받았다.
정부는 이번 선임을 한국인의 전문성과 리더십을 국제사회가 인정한 성과로 평가했다. 김상부 부총재와 올해 5월 선임된 민진아 시장·거래상대방 리스크 국장에 이어 한국인의 세계은행그룹 고위직 진출이 이어지고 있다는 설명이다.
향후 정부는 국제금융기구와의 고위급 협의와 초급전문가(JPO)·중견전문가 제도, 채용설명회 등을 통해 한국인의 국제금융기구 진출을 지원할 계획이다.
rang@newspim.com