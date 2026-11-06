카카오, 대한민국 나눔국민대상 국무총리표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 6일 나눔국민대상에서 국무총리표창을 수상했다
- 제주 주민·단체 대상 공익활동과 지역문제 해결 공로를 인정받았다
- 인터넷하는 돌하르방 등으로 교육·멘토링과 소상공인을 지원했다
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공익사업·지역문제 해결 지원
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 카카오는 지난 5일 서울 여의도 KBS홀에서 열린 '제15회 대한민국 나눔국민대상' 시상식에서 국무총리표창을 수상했다고 6일 밝혔다.
대한민국 나눔국민대상은 보건복지부와 KBS, 사회복지공동모금회가 공동 주최하는 시상으로, 나눔 활동에 기여한 개인과 단체, 기업을 선정한다.
카카오는 제주 지역 주민과 단체를 대상으로 공익 활동을 지원하고 지역문제 해결 사업을 운영한 공로를 인정받았다.
대표적인 사회공헌 사업인 '인터넷하는 돌하르방'은 2008년 시작됐다. 제주 지역 개인에게 교육 기회와 물품을 제공하고 지역 단체의 공익 프로그램 운영을 지원하는 사업이다.
2021년 시작한 '제주 임팩트 챌린지'는 제주도민이 지역문제를 직접 발굴하고 해결하도록 돕는 프로그램이다. 환경, 교육, 문화, 지역공동체 등 다양한 분야의 참여팀에 교육과 멘토링, 프로젝트 실행 비용 등을 지원한다.
카카오는 기부 플랫폼 '카카오같이가치'에서도 제주 지역 공익 프로젝트를 소개하고 온라인 모금을 진행하고 있다. 이 밖에 '프로젝트 단골'과 '카카오 클래스'를 통해 소상공인의 디지털 역량 강화도 지원하고 있다.
이재승 카카오 지역협력 성과리더는 "앞으로도 카카오의 기술과 서비스를 활용해 누구나 일상에서 나눔에 참여할 수 있는 기회를 넓히고, 지역 이웃의 성장과 자립을 돕는 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
한편 카카오는 지난 10월에도 소상공인의 디지털 역량 강화와 전통시장 활성화에 기여한 공로로 '2026년 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상'에서 국무총리표창을 받았다.
flurry327@newspim.com