이지스자산운용, 제주정원문화박람회서 기업정원 '해담정원' 조성

AI 핵심 요약beta
- 이지스자산운용은 6일 제주정원문화박람회에 해담정원을 선보였다
- 이지스자산운용은 이니스프리 모음재단과 모드락마당을 조성했다
- 이지스자산운용은 생태보전과 지속가능금융 활동을 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이지스자산운용은 오는 10일까지 제주 바람모루공원에서 열리는 2026 대한민국 제주정원문화박람회에서 기업정원 '해담정원'을 선보인다고 6일 밝혔다.
이지스자산운용에 따르면 2026 대한민국 제주정원문화박람회는 산림청과 제주특별자치도, 서귀포시가 공동 주최하는 행사로, 정원문화 확산과 도민 삶의 질 향상, 지역경제 활성화를 위해 마련됐다.
이지스자산운용은 이니스프리 모음재단과 자연과 공존을 주제로 약 1247㎡ 규모의 공동정원 '모드락마당'을 조성한다. 여럿이 한데 모여 있다는 뜻의 제주어 '모드락'에서 이름을 따온 이 공간은 이지스자산운용의 해담정원과 이니스프리 모음재단의 '퐁낭정원'으로 구성된다.
해담정원은 제주의 햇빛과 바다를 담는다는 의미다. 정원은 제주 중산간 식생과 바다 경관을 어우러지게 배치해 방문객이 자연과 교감할 수 있도록 했다. 야간에는 반딧불이 빛에서 착안한 친환경 태양광 조명이 은은한 분위기를 연출하며 자연과의 공존과 지속가능성의 가치를 담았다.
이지스자산운용은 생태환경 보전을 위한 활동을 이어오고 있다. 지난해 평창 국립한국자생식물원에 멸종위기 수생식물 보전을 위한 '옹달샘정원'을 조성하는 등 국내외 7개 지역에서 생태적 사회공헌(Ecological CSR) 프로젝트를 진행했다. 자립준비 청소년 주거공간 개선사업 등 업의 특성을 반영한 다양한 사회공헌 활동도 전개 중이다.
운용자산의 지속가능성을 높이기 위한 노력도 성과로 이어지고 있다. 이지스자산운용은 올해 글로벌 부동산 지속가능성 평가(GRESB)에 참여한 4개 펀드가 모두 최고 등급인 '5스타'를 받았으며 트윈트리타워를 운용하는 펀드는 아시아 복합용도 부문 1위에 올랐다. 지난 9월에는 '지속가능금융'을 주제로 포럼을 개최했다.
rkgml925@newspim.com