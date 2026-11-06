정희용 "李대통령, 유튜브 Y서 하고 싶은 말만…공소취소 특검 질문 답하라"

AI 핵심 요약beta
- 정희용 국민의힘 사무총장은 6일 이재명 대통령의 유튜브 방송을 비판했다
- 정 사무총장은 공소취소 특검법 의혹에 대한 대통령의 직접 해명을 촉구했다
- 국민의힘은 특검법 저지를 위해 필리버스터와 규탄대회를 이어가고 있다
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"대통령 사건 관련 특검 직접 임명, 공정한지 답해야
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장은 6일 이재명 대통령의 유튜브 방송 Y을 겨냥해 "결국 형식을 빌려 '하고 싶은 말 하기'에 그쳤다"며 공소취소 특검법에 대한 입장을 밝힐 것을 촉구했다.
정 사무총장은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "어제 공개된 대통령 유튜브 방송의 취지는 국민의 궁금증에 대통령이 직접 답한다는 것이었겠지만, 결국 형식을 빌려 '하고 싶은 말 하기'에 그쳤다"고 비판했다.
그는 "소통의 필요성을 거듭 강조했고, SNS 논란에 대해서는 '욕도 보고 비난도 본다'고 했다"며 "그렇다면 지금 민주당이 일방적으로 밀어붙인 공소취소 특검에 대한 국민의 비판과 법조계의 우려, 야당의 목소리는 듣고 보고 계시느냐. 아니면 외면하고 계시느냐"고 반문했다.
이어 "국민과 소통하겠다면서 정작 야당의 비판과 견제에는 귀를 닫고, 민주당의 입법 폭주에 침묵하는 것은 진정한 소통이 될 수 없다"고 지적했다.
특히 공소취소 특검법과 관련해 대통령이 직접 해명해야 한다고 주장했다.
정 사무총장은 "대통령 자신의 사건과 관련된 특검을 대통령이 직접 임명하는 것이 과연 공정한 것인지, 특검을 통해 대통령의 공소 취소를 추진하려는 것 아니냐는 의혹에 대해서도 분명하게 답해주시기 바란다"고 촉구했다.
앞서 이 대통령은 전날 공개된 유튜브 프로그램 '대통령의 Y' 첫 방송에서 소셜미디어(SNS)를 통한 소통의 중요성을 강조했다. 이 대통령은 "욕도 보고 비난도 본다"며 비판적인 여론도 직접 확인하고 있다는 취지로 설명했다.
국민의힘은 더불어민주당이 추진하는 조작기소 특검법에 반대해 국회 본회의에서 필리버스터(무제한 토론)를 진행 중이다.
정 사무총장은 "우리 당은 법치주의를 무너뜨리려는 민주당의 입법 폭주에 맞서 필리버스터로 특검법의 문제점과 위헌적 요소를 국민께 알리고 있다"고 강조했다.
그러면서 "11월 6일 오늘 오후 3시에는 국회 본관 앞에서 '이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회'를 개최하고, 11월 7일 토요일 오후 3시 경복궁역 1번 출구 앞에서 더 많은 국민과 함께 반대의 뜻을 분명히 밝히는 규탄대회를 진행한다"고 밝혔다.
끝으로 "국민 여러분과 당원 동지 여러분께서 힘을 모아주시기 바란다"며 "국민과 함께 끝까지 맞서 싸우겠다"고 덧붙였다.
oneway@newspim.com