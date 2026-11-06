엔케이젠바이오텍코리아, 태국 메디즈와 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 엔케이젠바이오텍코리아는 6일 태국 메디즈 의료진과 NK면역검사 컨퍼런스를 진행했다
- 메디즈 그룹은 NK세포 치료와 활성도 검사를 연계한 면역 모니터링을 논의했다
- 양사는 태국 협력 병원·클리닉으로 검사 확대와 품질관리 협력을 추진한다
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그룹 내부서 태국 협력 병원·클리닉으로 적용 확대 추진
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 면역진단 전문기업 엔케이젠바이오텍코리아는 태국 세포치료 전문기업 메디즈 그룹(MEDEZE Group)의 의료진 20여명이 본사를 방문해 자연살해세포(NK세포) 면역검사의 기술 및 임상 활용에 관한 컨퍼런스를 진행했다고 6일 밝혔다.
엔케이젠바이오텍코리아는 지난 2002년 설립된 면역진단 전문기업으로 국제 품질경영시스템 ISO 13485:2016 인증과 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)을 기반으로 NK세포 활성도 검사 기술을 제공하고 있다.
메디즈 그룹은 태국 증권거래소(SET) 상장기업으로 260곳 이상의 병원 파트너 네트워크를 보유하고 있다. 태국 최초로 세포은행 관련 표준 인증을 획득했으며 첨단치료의약품(ATMPs) 샌드박스에 민간기업으로는 유일하게 참여하고 있다.
이번 방문은 기존 엔케이젠의 NK세포 활성도 검사 키트를 수입해 사용해 온 메디즈 그룹이 검사 활용 범위와 규모를 그룹 내부에서 태국 내 협력 병원과 클리닉으로 확대하기 위해 추진됐다. NK세포 치료와 NK세포 활성도 검사를 연계한 면역 모니터링 체계 구축도 주요 의제로 다뤄졌다.
방문단은 메디즈 그룹의 NK세포 치료 프로그램을 활용하고 있는 태국 현지 의료진으로 구성됐다. 이들은 본사 시설 실사를 통해 제품 제조 및 품질관리 체계를 확인하고 NK세포 활성도 검사의 원리와 결과 해석, 임상 활용 사례 등에 대한 교육과 컨퍼런스에 참석했다.
NK면역검사는 환자의 NK세포 활성도를 수치화해 확인하는 검사다. 의료진은 이를 통해 환자의 면역 상태를 주기적으로 모니터링하고 NK세포 치료 전후의 활성도 변화를 추적하는 데 활용할 수 있다.
기존에는 메디즈 그룹 내부를 중심으로 검사가 활용돼 왔으나 앞으로는 메디즈의 NK세포 치료 프로그램을 이용하는 태국 내 협력 병원과 클리닉으로 검사 도입을 확대할 예정이다.
회사 관계자는 "이는 기존 해외 고객사와의 제품 공급 관계를 넘어 현지 의료기관 네트워크를 기반으로 검사 서비스의 활용 범위를 넓혀가는 사업 확장이라는 점에서 의미가 있다"고 설명했다.
양사는 해외 의료기관으로 검사 적용 범위가 확대되는 데 맞춰 실험실 간 정도관리 프로그램을 공동 시행하고 현지 검사 인력에 대한 교육과 관리 체계를 운영할 계획이다. 태국에서도 한국과 동일한 수준의 검사 품질을 유지할 수 있도록 협력한다는 방침이다.
엔케이젠바이오텍코리아 관계자는 "이번 방문은 기존에 구축해 온 메디즈 그룹과의 신뢰 관계를 바탕으로 NK면역검사의 활용 범위를 태국 현지 의료기관으로 확대하는 중요한 계기"라며 "단순한 제품 공급을 넘어 기술 교육과 품질관리까지 연계한 협력 모델을 구축함으로써 현지 의료기관에서도 안정적으로 검사가 활용될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
그는 "세포치료 분야가 활발하게 성장하고 있는 태국에서 NK세포 활성도 검사는 환자의 면역 상태를 모니터링하는 중요한 검사 도구로 활용될 가능성이 있다"며 "이번 협력을 발판으로 태국 내 검사 활용 기반을 확대하고 해외 의료기관 및 세포치료 전문기업과의 협력 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.
winter1004@newspim.com