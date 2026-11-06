태성, 700억원 규모 CB 발행…"복합동박·글라스기판 사업 투자"

AI 핵심 요약beta
- 태성은 6일 복합동박·글라스기판 사업 확대를 위해 700억원 규모 CB 발행을 결정했다
- 태성은 안산 복합동박 공장 생산설비와 원자재 확보 등 사업화를 추진했다
- 태성은 글라스기판 투자와 PCB·FC-BGA 수주 대응에 조달자금을 활용했다
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복합동박 설비·글라스기판 투자·장비 생산자금 활용
[서울=뉴스핌] 설희 기자 = 인쇄회로기판(PCB)·글라스기판 장비 전문기업 태성은 복합동박 소재사업과 글라스기판 장비사업 확대 등을 위해 700억원 규모의 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 6일 밝혔다.
이번 전환사채 발행은 복합동박 소재사업의 사업화에 필요한 투자재원을 확보하는 데 중점을 두고 있다. 태성은 최근 안산 성곡동 복합동박 소재공장을 완공하고 생산설비 구축 및 가동 준비를 진행하고 있으며 이달 중 관련 인허가 절차가 마무리될 것으로 보고 있다.
회사는 현재 복합동박 소재 공급과 관련해 거래처들과 구체적인 협의를 진행하고 있다. 거래처별 요구사항에 대응하기 위한 생산체계 구축과 원자재 확보 등 사업화 준비도 병행하고 있다.
태성은 이번 자금조달을 통해 관련 설비투자와 생산 운영에 필요한 재원을 확보하고 향후 공급 확대에 대응할 수 있는 생산 기반을 마련할 계획이다.
태성은 기존 인쇄회로기판(PCB) 습식공정 장비사업을 기반으로 복합동박 제조용 도금장비와 소재 분야까지 사업 영역을 확대하고 있다. 복합동박 제조장비 개발과 소재 생산 기반 구축을 병행하며 장비와 소재를 아우르는 사업구조를 구축한다는 전략이다.
이번 전환사채는 표면금리와 만기보장수익률이 모두 0%로 별도의 정기적인 이자 지급 부담이 없는 구조다. 주가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조항도 두지 않았다.
글라스기판 장비사업 확대를 위한 투자도 병행한다. 태성은 유리관통전극(TGV) 세정·에칭 장비의 공급 실적을 보유하고 있으며 글라스 코어 기판용 수직 현상·에칭 장비 개발과 고객사 시연을 진행하고 있다. 향후 고객사의 장비 도입과 공급 확대에 대응하기 위한 생산설비 및 관련 시설 투자에도 조달자금을 활용할 계획이다.
기존 PCB 및 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 장비사업의 수주 증가에 따른 생산 운영자금도 확보한다. 회사에 따르면 올해 누적수주는 약 2800억원을 돌파했다. 이는 지난해 연결 기준 연간 매출액 379억원의 약 7.3배 규모다.
올해 확보한 수주물량 가운데 상당 부분은 오는 2027년 납품을 앞두고 있어 원자재 구매와 장비 제작에 필요한 생산 운영자금 수요도 증가하고 있다는 설명이다. 장비 공급계약은 계약금과 중도금 외에 상당한 금액이 장비 납품 및 설치 이후 지급되는 구조여서 실제 현금 회수에 앞서 원자재 구매와 장비 제작에 자금이 먼저 투입된다.
태성은 이번 전환사채 발행을 통해 복합동박 소재사업과 글라스기판 장비사업에 필요한 투자재원을 확보하는 동시에 기존 PCB·FC-BGA 장비의 증가한 수주물량에도 대응할 방침이다.
김종학 태성 대표는 "안산 성곡동 복합동박 소재공장의 완공으로 소재사업의 본격적인 가동 준비에 착수했으며, 현재 거래처들과 진행 중인 공급 관련 협의에 대응하기 위한 생산설비 구축과 원자재 확보 등 사업화 준비를 진행하고 있다"며 "이번 전환사채 발행은 복합동박 소재사업을 본격적으로 추진하고 향후 공급 확대에 대응하기 위한 투자재원을 선제적으로 확보한다는 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.
김 대표는 "표면금리와 만기보장수익률이 모두 0%이고 리픽싱 조항도 없는 조건으로 자금을 조달하는 만큼 금융비용 부담을 최소화하면서 신사업 투자를 확대할 수 있게 됐다"며 "복합동박 소재사업과 글라스기판 장비사업의 사업화를 적극 추진하는 한편, 기존 PCB·FC-BGA 장비의 급증한 수주물량에도 안정적으로 대응해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com