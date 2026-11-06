[로펌이슈] 법무법인 태평양, '공정거래 특화' 이동률·김치열·이종헌 변호사 영입

AI 핵심 요약beta
- 태평양은 6일 공정거래 전문가 3명을 잇달아 영입했다고 밝혔다.
- 이동률·김치열·이종헌 변호사는 기업결합·기업집단 규제를 맡아왔다.
- 세 변호사는 공정거래 조사·소송 대응과 컴플라이언스 업무를 수행한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법무법인(유한) 태평양(BKL)은 공정거래 분야에 특화된 이동률(사법연수원 33기)·김치열(변호사시험 3회)·이종헌(변호사시험 3회) 변호사를 잇달아 영입했다고 6일 밝혔다.
이동률 변호사는 대형로펌에서 약 20년간 공정거래와 국제분쟁, 기업법무 등 다양한 법률 현안을 다뤄온 공정거래 전문가다. 국내외 기업을 대리해 시장지배적 지위 남용, 기업결합, 부당한 공동행위, 불공정거래행위 등 다양한 공정거래 사건을 수행했다.
김치열 변호사는 공정거래위원회 기업집단국 등 주요 부서에서 기업집단 관련 조사와 정책 업무를 담당했다. 부당내부거래 조사, 기업집단 지정, 대규모 내부거래 공시, 지주회사 및 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) 관련 제도 운영 등 기업집단 규제 전반에 관여했다.
이종헌 변호사는 10년 이상 기업결합 심사와 공정거래 분쟁, 컴플라이언스 분야에서 활동해 왔다. 부당지원∙사익편취, 시장지배적 지위 남용, 국내외 기업결합 심사, 대기업집단 규제 등 다양한 업무를 담당해 왔다.
이들은 태평양 공정거래그룹에서 기업결합 심사와 기업집단 규제, 공정거래 조사∙소송 대응 및 컴플라이언스 업무를 수행할 예정이다. 사건의 성격에 따라 공정거래형사대응센터, 경제·데이터 분석센터 등 관련 조직과 협업할 방침이다.
김홍기 태평양 공정거래그룹장은 "공정거래 사건은 산업별 시장구조와 법률적 쟁점뿐 아니라 규제당국의 조사∙심의 절차와 경제적 효과까지 종합적으로 고려한 대응이 중요하다"며 "세 변호사의 다양한 산업 분야 실무 경험에 태평양의 경제∙데이터 분석 역량을 더해 기업이 직면하는 다양한 경쟁법 이슈에 보다 정교하고 실효성 있는 대응 전략을 제시하겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com