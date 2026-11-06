대전·세종·충남, 주말 영하권 추위…강풍에 체감온도 '뚝'

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 6일 대전·세종·충남에 찬 공기가 남하한다고 예보했다
- 주말 아침 기온은 영하권까지 떨어지고 낮 기온은 9~12도에 머물겠다
- 충남권에 강풍이 불고 서리·얼음과 농작물 냉해에 유의해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이번 주말 대전·세종·충남은 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 영하권까지 떨어지겠다. 강한 바람까지 더해지면서 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.
6일 대전지방기상청에 따르면 이날부터 찬 공기가 남하하면서 충남권 낮 기온이 전날보다 5도가량 떨어지고 주말인 7~8일에는 아침 기온이 영하권에 머무는 곳이 있겠다.
토요일인 7일 아침 최저기온은 영하 3도에서 영상 4도로 예상된다. 대전과 세종은 0도, 홍성은 영하 1도까지 떨어지겠다. 낮 최고기온은 9~12도로 대전·세종·홍성 모두 10도에 머물겠다.
일요일인 8일에도 추위가 이어진다. 아침 최저기온은 영하 2도에서 영상 3도, 낮 최고기온은 9~12도로 예보됐다. 대전은 아침 1도·낮 11도, 세종은 아침 0도·낮 10도, 홍성은 아침 1도·낮 10도가 예상된다.
특히 주말 이틀간 일부 지역의 아침 기온이 영하권으로 내려가면서 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다.
바람도 강하게 불겠다. 7일 오전까지 충남권에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎, 산지는 시속 70㎞ 이상의 강풍이 부는 곳이 있겠다.
강풍주의보가 발효된 보령 도서지역은 6일 순간풍속이 시속 70㎞ 안팎에 달할 것으로 예상된다. 풍랑주의보가 내려진 서해중부먼바다에서는 물결이 최대 3.5m까지 높게 일겠다.
하늘은 7일까지 대체로 맑겠으나 8일에는 흐려지겠다. 특히 일요일 오후부터 밤사이 충남 북부지역에는 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.
기상청은 "기온이 큰 폭으로 떨어지고 바람도 강하게 불어 체감온도가 더욱 낮아지겠다"며 "외출 시 보온에 신경 쓰고 시설물 관리와 농작물 냉해 예방에 유의해 달라"고 당부했다.
nn0416@newspim.com