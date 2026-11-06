아워홈, 중량 1.5배 늘린 온더고 신제품 5종 출시

AI 핵심 요약beta
- 아워홈은 6일 냉동도시락 신제품 5종을 출시했다
- 신제품은 기존 제품보다 중량을 1.5배 늘린 제품이다
- 온더고 누적 판매량은 2500만개를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 아워홈은 기존 제품 평균보다 중량을 약 1.5배 늘린 냉동도시락 신제품 '온더고 프라임 바이트' 5종을 출시한다고 6일 밝혔다.
프라임 바이트는 기존 온더고 제품보다 밥과 토핑을 늘린 라인업이다. 아워홈은 외식 물가 상승에 따른 식비 부담을 고려해 제품을 기획했다고 설명했다.
신제품은 '숯불향 그릴드 치킨덮밥', '두툼 로스카츠 카레덮밥', '불맛가득 불꽃 제육덮밥', '숯불향 소불고기 덮밥', '직화풍미 치즈 닭갈비 덮밥'이다.
이 가운데 제육덮밥·소불고기 덮밥·닭갈비 덮밥 3종에는 아워홈의 블루리본 미식메뉴인 '불꽃제육볶음', '우연불고기', '촉촉닭갈비' 레시피를 활용했다. 아워홈은 지난 2월 블루리본 서베이 인증을 받았다고 밝혔다.
온더고는 2019년 출시됐다. 아워홈에 따르면 지난 9월 기준 누적 판매량은 2500만개이며, 올해 1~9월 온라인몰 누적 매출은 전년 동기 대비 40% 늘었다.
신제품은 아워홈몰에서 판매한다. 아워홈은 다음달부터 온라인 판매처를 순차적으로 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com