11번가 싸이닉, 최대 88% 할인…누적 거래액 28% 이상 증가

AI 핵심 요약beta
- 11번가는 6일 싸이닉 제품을 최대 88% 할인하는 기획전을 11일까지 진행한다고 밝혔다.
- 기획전 구매 고객에게 선 에센스 정품을 증정하고 카드·멤버십 할인 혜택도 제공한다.
- 9일에는 AI 쇼호스트 온세가 라이브 방송을 통해 특가 상품과 채팅 이벤트를 선보인다.
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9일 AI 쇼호스트 방송
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 뷰티 브랜드 싸이닉의 스킨케어·선케어 제품을 최대 88% 할인하는 '싸이닉 메가위크 기획전'을 오는 11일까지 진행한다고 6일 밝혔다.
이번 기획전에서는 '더 심플', '스네일', '시카노이드' 등 스킨케어 라인과 선케어 라인을 판매한다. 기획전 상품 구매 고객 전원에게 'UV 엑스퍼트 리페어 선 에센스' 정품 50ml를 증정한다.
대표 상품인 더 심플 토너 300ml와 로션 300ml 2종 세트는 79% 할인한 1만2390원, 퍼스트 트리트먼트 에센스 150ml 2개는 71% 할인한 1만4010원에 판매한다. 시카노이드 앰플 100ml 2개는 81% 할인한 1만2900원이다.
신한카드와 카카오페이머니 결제 시 8% 할인, T멤버십 11% 할인 혜택도 제공한다. 무료 멤버십 '11번가플러스' 가입 고객은 10% 할인 쿠폰을 중복 적용할 수 있다.
오는 9일 오전 11시에는 인공지능(AI) 쇼호스트 '온세'가 진행하는 라이브 방송을 연다. 온세는 지난 1일 그랜드십일절 오프닝쇼 라이브 방송에서 시청자 투표로 선정됐다. 방송에서는 특가 상품과 실시간 채팅 이벤트를 선보인다.
싸이닉은 올해 상반기 다이소에 선케어 라인을 선보인 데 이어 하반기 오프뷰티, 뷰티온누리약국, 배달의민족 B마트 등에 입점했다.
해외에서는 브라질·아르헨티나 등 남미와 사우디아라비아를 포함한 중동 9개국, 동남아시아로 판매처를 넓혔다. 11번가에 따르면 싸이닉의 올해 1~3분기 전체 누적 거래액은 전년 동기 대비 28% 이상 증가했다.
kji01@newspim.com