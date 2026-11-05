[ACL2] 강원, 말레이시아 쿠칭 원정서 0-2…조 최하위 추락

AI 핵심 요약beta
- 강원FC는 5일 쿠칭 시티에 0-2로 패했다
- 강원은 승점 4점으로 골득실에 밀려 H조 최하위로 추락했다
- 강원은 26일 킷치 SC와 조별리그 5차전을 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 강원FC가 말레이시아 쿠칭 시티에 패하며 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) H조 최하위로 떨어졌다.
강원은 5일(한국시간) 말레이시아 쿠칭의 타하 아리핀 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 ACL2 조별리그 H조 4차전 원정 경기에서 쿠칭 시티에 0-2로 패했다.
이날 패배로 강원(1승 1무 2패·승점 4·골득실 -2)은 쿠칭(승점 4·골득실 0)과 승점은 같으나 골득실에서 밀려 조 4위로 추락했다. 지난 1차전 프놈펜 크라운(캄보디아)전 패배에 이어 이번 대회 동남아시아 팀을 상대로만 2패째를 당했다. 창단 첫 아시아 무대 승리를 거둔 쿠칭은 조 3위로 올라섰다. 1위는 프놈펜 크라운(승점 9), 2위는 킷치 SC(홍콩·승점 5)다.
K리그1 2026 막판 순위 경쟁을 치르고 있는 강원은 주축 선수들에게 휴식을 부여하며 로테이션으로 원정길에 올랐다. 정경호 감독이 건강 문제로 동행하지 못해 박용호 수석코치가 팀을 이끌었다.
강원은 전반 13분 쿠칭 사파비 라시드의 강력한 무회전 중거리 슛에 먼저 선제골을 내줬다. 이어 전반 20분 라마단 사이풀라의 측면 크로스를 라시드가 밀어 넣으며 추가골까지 허용했다.
전반을 0-2로 마친 강원은 후반 시작과 동시에 정승빈, 유병헌, 이은호를 투입하며 반격에 나섰다. 후반 4분 김건희의 오른발 슈팅과 후반 21분 조원우의 슈팅으로 추격을 시도했으나 상대 수비망을 뚫지 못하고 무득점 완패를 당했다.
강원은 오는 26일 오후 7시 강릉하이원아레나에서 킷치 SC를 상대로 조별리그 5차전 홈 경기를 치른다.
psoq1337@newspim.com