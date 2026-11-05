日축구협회 명예회장, FIFA 회장 선거 출마…인판티노에 도전

AI 핵심 요약beta
- 다지마 고조가 5일 일본축구협회 지지로 FIFA 회장 출마를 선언했다
- 다지마는 인판티노 회장에 맞서 일본 축구의 가치를 알리겠다고 밝혔다
- FIFA 총회는 내년 3월 19일 열리며 후보 등록은 18일 마감된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 다지마 고조(68) 일본축구협회(JFA) 명예회장이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 대항마로 차기 회장 선거 출마를 공식 선언했다.
일본 교도통신 등 주요 외신은 5일 다지마 명예회장이 FIFA 회장 선거 출마를 발표했다고 보도했다. 차기 회장을 선출하는 FIFA 총회는 내년 3월 19일 모로코에서 열린다.
다지마 명예회장은 이날 도쿄에서 열린 JFA 이사회 직후 "JFA의 전폭적인 지지 속에 출마하게 돼 기쁘다"며 "승패를 떠나 일본 축구가 구축한 정직하고 건전한 가치를 전 세계에 알리겠다"고 출마 소감을 밝혔다.
일본 국가대표 선수(A매치 7경기) 출신인 다지마 명예회장은 지도자를 거쳐 축구 행정가로 변신했다. 2015년부터 FIFA 최고 집행기구인 평의회 위원으로 활약하며 국제적 입지를 다졌다.
다지마 명예회장은 토트넘 홋스퍼 출신 라몬 베가에 이어 인판티노 회장에게 도전장을 낸 두 번째 후보다.
2016년 첫 당선 이후 2019년과 2023년 연임에 성공한 인판티노 회장은 이번에 4선을 노린다. 인판티노 회장은 지난 7월 대회 운영 전담 자회사 지분 20%를 미국 민간 펀드에 매각하려다 대륙연맹의 반발과 사퇴 요구에 직면했다. 그러나 최근 살만 빈 이브라힘 알칼리파 아시아축구연맹(AFC) 회장이 공개 지지를 선언하고 아프리카 및 남미의 지지까지 더해지면서 여전히 유력 후보로 거론된다.
211개 회원국이 1표씩 동등하게 행사하는 FIFA 회장 선거의 후보 등록 마감일은 오는 18일이다. 출마 자격을 얻으려면 최소 5개국 회원협회의 지지를 확보해야 한다.
psoq1337@newspim.com