경남교육청·월드비전, '꿈꾸는 아이들' 지원금 전달…12억 지원

AI 핵심 요약beta
- 경남교육청과 월드비전이 5일 교육취약학생 1954명에게 12억여 원을 지원했다.
- 지원금은 꿈지원·위기아동·심리정서·식생활 지원 등에 활용됐다.
- 양측은 교육복지 협력을 확대해 학생들의 진로와 성장 기회를 넓히기로 했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청과 월드비전이 도내 교육취약학생 1954명에게 12억여 원을 지원한다.
도교육청은 5일 교육감 집무실에서 월드비전 경남·울산사업본부와 '2026년 월드비전 꿈꾸는 아이들 지원금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.
이날 권순기 교육감과 정재훈 미래교육국장, 정천 월드비전 경남후원회장, 박종구 월드비전 경남·울산사업본부장 등 12명이 참석했다.
앞서 월드비전은 올해 3월부터 도내 학생 1954명에게 총12억 472만 원을 지원했다. 지원은 도교육청의 교육복지안전망 사업인 '꿈꾸는 아이, 희망지원 네트워크'와 연계해 진행됐다.
사업별 지원 규모는 꿈지원 7억 6831만 원, 위기아동지원 2억 2000만 원, 가족돌봄청소년 지원 2500만 원, 심리정서지원 5000만 원, 식생활 취약아동 지원 1억 2278만 원, 물품지원 1438만 원이다.
꿈지원 사업은 12~19세 학생을 대상으로 진로·인성 교육과 꿈 지원금, 전문 직업인 멘토링을 제공한다. 위기아동지원 사업은 갑작스러운 위기를 겪는 가정의 학생에게 생계비와 의료비, 주거비 등을 지원하는 방식이다.
도교육청은 지역사회 자원과의 연계를 확대해 학생들의 체험·진로 기회를 넓히고 교육복지 협력체계를 강화할 계획이다.
권순기 교육감은 "월드비전의 따뜻한 나눔과 꾸준한 협력에 감사드린다"라며 "학생 한 명 한 명이 여건과 관계없이 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 지역 사회와 함께 세심한 지원을 이어 가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com