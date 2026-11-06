[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 6일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장이 5일 동티모르 대통령을 접견하고 입법박람회 폐회사를 했다
- 국회에서 상임위 회의와 예산·정책 관련 세미나가 잇따라 열렸다
- 여야 지도부가 회의와 기자회견, 본회의 및 장외 집회에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
11:00 전국시도의회의장협의회 접견 / 국회접견실
13:30 조제 하무스오르타 동티모르 대통령 접견 / 의장접견실
17:15 입법박람회 폐회사 / 국회 잔디마당
◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 431호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
◆의원실 세미나
09:00 우체국 공적역할 확대와 법·제도 개선 필요성 / 의원회관 제1세미나실
10:00 경찰 수사 품질 제고 방안 / 의원회관 제3세미나실
10:00 배달플랫폼 입법 무엇을 고려해야 하나 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 공공임대주택의 지속가능한 공급 확대 방안 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 성평등 모델, 이제 한국의 법으로 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 항공 승무원 피로관리체계 제도 도입 촉구 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 앵커사업의 안정적·지속적 발전 전략 및 협력방안 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 2027년 예산안 평가: 미래투자와 재정 지속가능성의 균형 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 기억, 안전 사회를 향한 이정표 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 학교 접근성 정책 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 [YTN 유진이엔티 청문절차 지연 기자회견]
09:40 [정치 현안 기자회견]
10:00 [전국철도지하철노동조합협의회 공동파업 투표 결과 및 법제도개선 촉구 기자회견]
10:40 [지방재정 불평등 해소와 지방자치를 지키기 위한 조국혁신당 전국 지방의원 공동 기자회견]
11:00 [복당 심사결과 관련 기자회견]
14:40 [더불어민주당 국민소통위원회 민주파출소 주간브리핑]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:20 매일신문 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛' 출연
11:00 서울 예산정책협의회 / 국회 본관 245호
15:00 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회 / 국회 본관 앞 계단
계속 본회의 / 국회 본회의장
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 '자영업자 보호를 위한 배달플랫폼 입법, 무엇을 고려해야 하나' 토론회 / 국회 의원회관 제1간담회의실
11:00 서울 예산정책협의회 / 국회 본관 245호
15:00 이재명 재판취소악법 강행처리 국민규탄대회 / 국회 본관 앞 계단
계속 본회의 / 국회 본회의장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
14:00 동자동쪽방촌 공공주택 지구지정 환영 마을잔치 / 동자동 새꿈어린이공원
18:30 MBC라디오 <뉴스하이킥> 출연
*김준형 원내대표
07:30 김어준의 뉴스공장 출연
09:00 유튜브 <장윤선 취재편의점> 출연
14:00 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상일정
*천하람 원내대표
17:00 대구CBSR 류연정의 마이크온 전화인터뷰
chogiza@newspim.com