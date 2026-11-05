조규일 진주시장 "국립현대미술관 진주관 유치 박차…세미나서 필요성 공유"

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 5일 국립현대미술관 진주관 유치에 박차를 가했다
- 진주시는 6일 유치 필요성을 논의하는 학술 세미나를 개최한다
- 진주관은 2029년 옛 진주박물관 건물을 리모델링해 조성한다
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남부권 문화시설 격차 해소 기대
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 국립현대미술관 진주관 유치에 박차를 가하고 있다.
진주시는 오는 6일 한국미술평론가협회와 함께 '국립현대미술관 진주관 유치와 진주 현대미술의 미래 지평'을 주제로 학술 세미나를 개최한다고 5일 밝혔다. 세미나에는 미술평론가와 전시기획자, 지역 문화예술인, 시민 등 200여 명이 참석할 예정이다.
진주관은 국립진주박물관이 2029년 옛 진주역 철도 부지로 이전한 뒤 현 박물관 건물을 리모델링해 국립현대미술관 분관으로 활용하는 사업이다. 계획상 부지 면적은 1만7773㎡, 연면적은 7632㎡다. 총사업비는 362억 원으로 국비 217억 원과 지방비 145억 원이 투입될 전망이다.
진주시는 2021년 유치 의향을 밝힌 뒤 자체 타당성 조사와 기본계획 수립을 진행했다. 문화체육관광부가 한국문화관광연구원에 의뢰한 건립 타당성 검토 용역은 2024년 8월 시작해 2025년 4월 마무리됐다. 비용 대비 편익비율은 0.999로 산정됐다.
2026년도 정부 예산에는 진주관 기본설계비 3억 원이 반영됐다. 시는 2027년도 정부 예산에 실시설계비 10억 원을 추가 반영해 달라고 관계 부처와 국회에 건의하고 있다.
진주시는 국립미술관 유치에 필요한 지역 문화 수요도 확인했다고 설명했다. 2022년부터 2025년까지 개최한 '한국채색화의 흐름' 특별기획전에는 20만여 명이 다녀갔다. 올해 6월부터 8월까지 열린 현대미술 기획전 '이미지의 미래들'에는 6만6000여 명이 방문했다.
현재 국립현대미술관은 서울과 과천, 덕수궁, 청주 등에 있으며 대전관 개관도 추진되고 있다. 진주시는 남부권에 국립 단위 미술관이 없는 만큼 진주관이 지역 문화시설 격차를 줄일 수 있다고 보고 있다.
기존 국립진주박물관 건물을 활용하면 신규 부지와 건축물을 확보하는 데 드는 비용을 줄이고 사업 기간도 단축할 수 있다는 게 시의 판단이다. 또 한국 현대건축가 김수근이 설계한 건축물을 보존하면서 진주성 일대에 역사와 현대미술을 결합한 문화공간을 조성할 수 있다는 점도 내세우고 있다.
이번 세미나는 문체부가 2027년 3월까지 진행할 지역 거점미술관 건립 타당성 연구와 중장기계획 수립에 앞서 마련됐다. 진주시는 세미나를 통해 진주관 건립의 필요성을 학계와 공유하고 대상지 선정 논의를 이어갈 계획이다.
시는 2027~2028년 실시설계를 진행한 뒤 2029년부터 리모델링 공사와 개관 절차에 들어간다는 구상이다. 이를 위해 국회와 문체부, 예산 당국을 상대로 국비 확보 활동을 계속할 방침이다.
조규일 시장은 "진주관 건립은 국립 문화시설의 지역 편중을 완화하고 남부권 문화 기반을 확충하는 사업"이라며 "관계 기관과 협의를 이어가며 사업 추진에 필요한 절차를 밟겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com