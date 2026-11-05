동서발전·고양시, 호수공원 주차장에 태양광 설치…지역경제 활성화 추진

AI 핵심 요약beta
- 동서발전은 5일 고양시와 태양광 발전시설 설치 협약을 체결했다
- 호수공원 공영주차장에 경관특화형 태양광 시설 조성을 추진한다
- 일산 현대화사업과 연계해 지역 일자리와 재생에너지 확대에 나선다
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일산 열병합발전소 현대화사업 연계 지역업체 참여 확대
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 경기 고양시 호수공원 공영주차장에 태양광 발전시설 설치를 추진하고 지역 일자리 창출과 재생에너지 확대에 나선다.
동서발전은 5일 고양시청에서 고양특례시와 지역경제 활성화 및 친환경 재생에너지 전환을 위한 '상생협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 권명호 동서발전 사장과 민경선 고양특례시장, 지역 경제단체 관계자 등이 참석했다. 이번 협약에 따라 동서발전은 고양시 호수공원 공영주차장에 도시 경관과 어우러지는 경관특화형 태양광 발전시설을 조성하는 사업을 추진한다.
동서발전은 호수공원 주차장을 시작으로 고양시 내 다른 지역에도 태양광 사업을 확대할 계획이다.
아울러 동서발전은 일산 열병합발전소 현대화사업과 연계한 지역경제 활성화에도 나선다. 건설공사에 지역업체가 우선 참여하고 지역업체 생산 제품을 우선 구매하는 등 지역 일자리 창출을 지원할 방침이다.
또한 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 소비하는 '지산지소형' 분산에너지 확산을 위해 분산에너지 특화지역 추진계획 수립과 신재생에너지 설비 설치에도 협력한다. 고양시는 관련 사업의 인허가와 홍보 등 행정절차를 지원할 예정이다.
권명호 동서발전 사장은 "일산 현대화사업과 재생에너지 사업의 성과가 지역 주민과 지역 기업에 돌아가는 진정한 상생 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com