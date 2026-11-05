남동발전, 녹색금융 우수기업 장관상 수상…해상풍력에 1000억 투자

AI 핵심 요약beta
- 남동발전은 5일 녹색채권 발행 공로로 장관상을 수상했다
- 남동발전은 지난 6월 녹색채권 1000억원을 발행했다
- 조달 자금 전액을 해상풍력 발전사업에 투자했다
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재생에너지 투자 확대·녹색금융 활성화 공로 인정
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남동발전이 한국형 녹색채권 1000억원을 발행해 해상풍력 발전사업에 투자재원을 확보한 공로로 기후에너지환경부 장관상을 수상했다.
남동발전은 5일 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원이 주관한 '2026년 녹색금융 우수기업 시상식'에서 기후부 장관상을 받았다고 밝혔다.
이번 수상은 녹색채권 발행을 통해 재생에너지 사업을 확대하고 녹색금융 활성화에 기여한 성과를 인정받은 결과다.
남동발전은 지난 6월 1000억원 규모의 한국형 녹색채권을 발행하고 조달 자금 전액을 해상풍력 발전사업에 배정했다. 이를 통해 재생에너지 사업에 필요한 투자재원을 확보하고 금융시장의 친환경 투자 수요를 에너지 전환 사업으로 연결했다.
한국형 녹색채권은 정부의 한국형 녹색분류체계에 부합하는 친환경 사업의 자금 조달을 위해 발행하는 채권이다. 조달 자금은 녹색사업에만 사용할 수 있으며 외부 전문기관의 검토와 자금 사용내역 보고 등을 거쳐야 한다.
남동발전 관계자는 "이번 수상은 녹색금융을 활용한 에너지 전환 노력을 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "앞으로도 녹색채권을 적극 활용해 재생에너지 투자를 확대하고 국가 탄소중립 실현에 앞장서겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com