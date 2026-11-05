양주시, 아동학대 예방을 위한 기관 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 5일 아동학대 방지 원스톱 통합시스템 협약을 체결했다
- 4개 기관은 예방·조기발견·보호·사후관리 협력체계를 강화하기로 했다
- 2025년 아동학대 신고는 전년보다 약 70% 증가한 것으로 나타났다
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 5일 시청 시장실에서 경기도동두천양주교육지원청, 양주경찰서, 경기양주아동보호전문기관과 '아동학대 방지 원스톱 통합시스템 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약은 아동학대 예방과 조기 발견, 긴급 보호, 사후관리 등 대응 전반을 기관 간 유기적으로 연계해 피해아동을 신속하게 보호하고 재학대를 예방하기 위해 마련됐으며 최근 신도시 개발 등으로 아동인구가 증가하면서 아동학대 신고 건수도 급증한 것으로 나타났다.
2025년 아동학대 신고 건수는 2024년보다 약 70% 늘어난 것으로 나타나 기관 간 신속하고 체계적인 공동대응의 필요성이 커지고 있다.
협약식에는 정덕영 양주시장, 강정수 경기도동두천양주교육지원청 교육장, 노윤환 양주경찰서장, 박세나 경기양주아동보호전문기관장 등 관계자들이 참석했다.
협약에 따라 4개 기관은 아동학대 예방 및 조기 발견을 위한 협력체계를 강화하고 피해아동 보호를 위한 정보공유 체계를 구축하기로 했다.
또 고위험군 및 복합위기 아동을 대상으로 '정보연계협의체'를 운영하고 긴급상황 발생 시 신속한 현장출동과 기관 간 연락체계를 유지할 방침이다. 아동학대 예방교육과 인식개선 캠페인도 공동 추진한다.
정덕영 시장은 "신도시 인구 유입 등으로 아동학대 신고가 급증하는 상황에서 유관기관 간 일관되고 신속한 공동대응이 그 어느 때보다 중요해졌다"며 "이번 협약을 계기로 각 기관이 더욱 긴밀히 협력해 아이들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있는 '생애안심 복지도시 양주'를 만들어 가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com