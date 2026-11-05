박은희 대전시의원 "장동 옛 미군기지 무상양여·방산 거점화 필요"

AI 핵심 요약beta
- 박은희 대전시의원은 5일 장동 옛 미군기지 개발을 촉구했다
- 장동 부지 무상양여와 첨단 방산 거점 조성을 제안했다
- 문평동 특화단지와 연계해 대전 성장동력을 확보하자고 주장했다
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연구개발·생산 새로운 인프라 확충 제안
60년 군사 규제 주민 희생 보상 등 촉구
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 대덕구 장동 옛 미군기지 반환 부지를 첨단 방위산업 거점으로 조성해야 한다는 의견이 제기됐다. 장기간 군사 규제로 개발에서 소외된 지역에 대한 보상과 문평동 방산 소부장 특화단지 연계를 통해 대전의 미래 성장동력을 확보해야 한다는 주장이다.
박은희 시의원(더불어민주당)은 5일 열린 제300회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 장동 옛 미군기지 반환 부지의 무상양여와 첨단 방위산업 클러스터 조성을 대전시에 촉구했다.
박 의원에 따르면 대덕구 장동 일원 약 120만 평 규모의 부지는 1961년 주한미군 특수탄약 보관시설인 '캠프 에임스'로 조성됐다. 1992년 반환됐지만 이후에도 제1탄약창과 예비군 훈련장 등 군사시설이 들어서면서 지역 개발에 제약이 이어지고 있다.
이에 박 의원은 "주민들이 60여 년간 군사보호구역과 개발제한구역 등 중첩 규제로 재산권 침해와 교통 단절, 지역 발전 소외를 겪었다며 국가안보를 위한 희생에 합당한 보상이 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "대전은 국방과학연구소(ADD)를 중심으로 우수한 연구개발 역량을 갖췄지만, 주요 방산 생산시설이 타지역에 집중돼 연구 성과가 지역 산업 성장으로 이어지는 데 한계가 있다"고 지적했다.
최근 대덕구 문평동 일원이 산업통상자원부의 방산 소재·부품·장비(소부장) 특화단지로 지정된 만큼 장동 부지를 연계 거점으로 활용하면 연구개발과 생산을 아우르는 방위산업 생태계를 구축할 수 있다는 설명이다.
이를 위해 박 의원은 국방부와 적극 협의해 장동 부지 무상양여를 추진하고 문평동 특화단지와 연계한 첨단 방산 생산시설 및 연구개발 거점을 전략적으로 배치할 것을 제안했다.
그는 "장동 부지 무상양여와 방산 특화단지 조성은 단순한 토지 개발이 아니라 60년 넘게 이어진 지역 단절을 끝내고 양질의 일자리와 대전의 새로운 성장동력을 확보하는 역사적 과업"이라며 대전시의 적극적인 행정을 촉구했다.
그러면서 "장동 부지의 무상양여와 방산 특화단지 조성은 단순한 토지 개발이 아니라 60년 넘게 이어진 지역 단절의 역사를 끝내고 양질의 일자리와 대전의 새로운 성장동력을 확보하는 역사적 과업"이라며 대전시의 적극적이고 결단력 있는 행정을 촉구했다.
vincent977@newspim.com