SK증권, UNGC '2027 LEAD 기업' 선정…기후금융·윤리경영 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 5일 UNGC 한국협회의 2027년 LEAD 기업에 선정됐다.
- 기후금융 확대와 국제 기준에 따른 기후공시 체계를 구축했다.
- 인권·윤리경영을 강화하고 지속가능 금융 생태계 조성에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = SK증권이 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회의 '2027년 LEAD 기업'에 선정됐다. 기후금융 사업을 확대하고 국제 기준에 맞춰 기후공시와 인권·윤리경영 체계를 구축해 온 점이 주요 성과로 꼽힌다.
5일 SK증권에 따르면 UNGC 한국협회는 매년 지속가능경영 실천과 관련 활동 확산에 기여한 회원사를 LEAD 기업으로 선정하고 있다.
UNGC는 인권과 노동, 환경, 반부패 등 4대 분야의 10대 원칙을 기업 경영에 적용하고 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 촉진하는 국제 기업 지속가능성 협의체다.
SK증권은 국제 환경·사회·지배구조(ESG) 기준을 금융사업과 경영 전반에 적용해 왔다. 특히 기후금융 분야에서 사업 기반을 구축하고 기후공시와 인권·윤리경영 체계를 정비하는 데 주력했다.
지난 2021년 국내 증권사 최초로 탄소배출권 시장조성자로 참여했으며 2023년에는 국내 민간 금융기관 최초로 녹색기후기금(GCF) 인증기구로 지정됐다. 이를 통해 국제 기후금융 사업에 참여할 수 있는 기반을 마련했다.
기후공시 분야에서도 국내 증권사 최초로 기후변화 관련 재무정보공개 협의체(TCFD) 보고서와 국제지속가능성기준위원회(ISSB)의 IFRS S2 기준에 따른 기후공시 보고서를 발간했다. 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi)의 온실가스 감축목표 승인도 받았다.
인권과 준법경영 체계도 강화했다. 인권경영 정책을 정비하고 자회사까지 인권관리 범위를 확대했다. 부패방지경영시스템(ISO 37001)과 규범준수경영시스템(ISO 37301) 통합인증도 획득했다.
박삼규 SK증권 경영혁신부문 대표는 "이번 LEAD 기업 선정은 국제 지속가능경영 원칙을 금융사업과 경영 전반에 적용해 온 노력의 의미를 더하는 계기"라며 "앞으로도 UNGC 회원사들과 경험과 실천 사례를 공유하고, 기후금융과 책임경영을 발전시켜 지속가능한 금융 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com