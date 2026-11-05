깨끗한나라, '고객 목소리'로 제품·서비스 바꾼다…소비자중심경영 강화

AI 핵심 요약beta
- 깨끗한나라는 2일 CCM 선포의 날을 맞아 고객 중심 경영 의지를 재확인했다
- 깨끗한나라는 고객 의견을 제품 개발과 품질·서비스 개선에 반영해 왔다
- 깨끗한나라는 고객가치실현위원회를 신설해 전사 의사결정 체계를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 깨끗한나라는 지난 2일 'CCM 선포의 날'을 맞아 고객의 목소리(VOC)를 제품과 서비스 개선에 반영하는 소비자중심경영(CCM) 실천 의지를 재확인했다고 5일 밝혔다.
깨끗한나라는 지난 2020년 11월 2일 소비자중심경영 도입을 선포한 이후 매년 이날을 기념하며 고객 중심 경영의 중요성을 되새기고 있다. 특히 고객 의견을 단순한 불만 처리에 그치지 않고 제품 개발과 품질, 서비스 개선으로 연결하는 데 중점을 두고 있다.
이러한 노력의 일환으로 2021년 CCM 인증을 최초 획득하고 2023년 재인증에 성공하며 고객 중심 경영체계를 발전시켜 왔다. 올해 1월에는 기존 CCM 사무국을 회장 직속 전사 조직인 '고객가치실현위원회'로 격상했다.
최현수 대표이사 회장이 최고고객책임자(CCO)를 겸임하며 고객의 목소리가 전사적인 의사결정에 반영될 수 있도록 체계를 강화했다.
깨끗한나라 관계자는 "2020년 소비자중심경영 도입을 선포한 이후 고객의 목소리를 경영 활동에 반영하기 위한 노력을 지속해 왔다"며 "고객이 일상에서 경험하는 작은 불편까지 세심하게 살피고, 이를 제품과 서비스의 실질적인 변화로 연결해 고객이 체감할 수 있는 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com