우리금융, 소상공인 400명 참여 '나눔봉사단' 출범

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹은 4일 소상공인 400명 봉사단을 출범했다
- 봉사단은 쌀 100포대를 기부하고 이·미용·배식 봉사를 했다
- 우리금융은 금융·경영컨설팅 등 소상공인 지원을 확대한다
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경영컨설팅·금융서비스도 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹이 소상공인 400명의 재능기부를 통해 지역사회 나눔과 상생 활동을 확대한다.
우리금융은 소상공인의 날을 맞아 지난 4일 서울 용산구 청파노인복지관에서 소상공인연합회, 사랑의열매와 함께 '우리 소상공인 나눔봉사단' 출범식을 개최했다고 5일 밝혔다.
이날 행사에는 봉사단 소속 소상공인과 관계자 등 20명이 참석했다. 이들은 첫 봉사활동으로 쌀 100포대(1000kg)를 기부하고 지역 어르신을 대상으로 무료 이·미용 봉사와 점심 배식 등을 진행했다.
우리 소상공인 나눔봉사단은 전국 소상공인 400명이 생업을 통해 쌓은 전문성과 경험을 지역사회에 기부하는 사회공헌 사업이다. 소상공인연합회 산하 대표 업종단체와 협력해 이·미용, 제과·외식, 원예·조경, 사진·인쇄 등 업종별 특성을 살린 봉사활동을 펼칠 예정이다.
우리금융은 봉사단 활동에 필요한 물품과 경비, 보험 가입 등을 지원한다. 우리은행과 우리카드 등 계열사를 통해 경영컨설팅과 금융서비스도 제공할 계획이다. 네이버 등 온·오프라인 채널을 활용해 참여 사업장 홍보도 돕는다.
임종룡 회장은 "전국 소상공인 400명과 함께하는 이번 나눔이 지역사회에 따뜻한 변화로 이어질 수 있도록 금융·비금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 우리금융은 2023년부터 소상공인연합회, 사랑의열매와 함께 전국 300개 '우리동네 선한가게'를 대상으로 금융·경영컨설팅과 홍보, 사업장 환경 개선 등을 지원하고 있다.
이번 봉사단 출범을 계기로 소상공인 경영 지원을 넘어 소상공인이 직접 재능기부에 참여하는 사회공헌 활동으로 상생협력을 확대할 방침이다.
peterbreak22@newspim.com