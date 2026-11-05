과천시, 자연친화 정원산책로 '여울뜰' 7일 정식 개방

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 5일 정원산책로 여울뜰을 7일 정식 개방한다고 밝혔다.
- 여울뜰은 물길과 녹지가 어우러진 자연친화적 산책로로 조성됐다.
- 별도 운영시간 없이 무료 개방하며 시는 시설과 환경을 지속 관리한다.
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신계용 시장 "생태환경 보전과 이용 편의 고려해 지속해서 관리해 나갈 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 물길과 자연이 어우러진 정원산책로 '여울뜰'을 오는 7일부터 시민들에게 정식 개방한다고 5일 밝혔다.
'여울뜰'은 과천시 별양동 84-6번지에 조성된 자연친화적인 정원산책로로 생태계 보전을 고려해 주변 자연환경과 조화를 이루도록 조성됐다.
물길을 따라 이어지는 산책로와 녹지공간이 어우러져 계절별 자연경관을 감상할 수 있으며 도심 속에서 여유를 즐길 수 있는 새로운 휴식 공간이 될 것으로 기대된다.
지난 10월 31일부터 임시 개방을 시작한 여울뜰은 별도의 운영시간 제한 없이 상시 무료로 개방되며 시민 누구나 자유롭게 이용할 수 있다. 시는 지속적인 시설물 관리와 환경 정비를 실시할 계획이다.
신계용 과천시장은 "여울뜰이 시민들이 일상 속에서 편안하게 쉬어갈 수 있는 휴식공간으로 자리 잡길 바란다"며 "생태환경 보전과 시민들의 이용 편의를 고려해 지속적으로 관리하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com