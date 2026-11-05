마인드워크, 테바 호주법인과 항체 발굴 지원 계약

AI 핵심 요약beta
- 마인드워크는 4일 테바 호주법인과 항체 발굴 지원 다년 계약을 체결했다
- 마인드워크는 리프IQ와 렌즈AI로 항체 설계·발굴 의사결정을 지원한다
- 이번 계약은 연구 기간 반복 매출이 발생하는 다년 계약으로 금액은 비공개다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 바이오 네이티브 AI 기업 마인드워크 홀딩스는 글로벌 제약사 테바의 호주법인 테바 파마슈티컬스 오스트레일리아와 항체 발굴 업무를 지원하는 다년 계약을 체결했다고 4일(현지시간) 밝혔다.
이번 계약에 따라 마인드워크는 자사 HYFT 기술을 기반으로 생물학 데이터를 연결·관리하는 '리프IQ'와 분석 도구 '렌즈AI'의 지정된 기능을 테바 호주법인에 제공한다. 적용 범위는 정해진 항체 발굴 업무로 한정된다.
테바 호주법인 연구진은 AI가 생성한 예측을 활용해 발굴 단계 의사결정을 돕고 항체 설계 최적화 속도를 높이는 데 이 기능을 사용할 예정이다. 마인드워크와 테바 호주법인은 2018년부터 협력해 왔다.
마인드워크 최고경영자(CEO) 제니퍼 배스는 "이번 도입을 통해 테바 호주법인과의 협력을 이어가게 돼 기쁘다"며 "업계 전반에서 항체 발굴의 걸림돌은 더 이상 데이터를 만드는 일이 아니라, 데이터를 연결하고 관리하며 연구팀이 얻은 지식을 다음 단계로 이어가는 일"이라고 말했다. 그는 "리프IQ는 기업들을 위해 바로 이 일을 하도록 만들어졌다"고 덧붙였다.
마인드워크는 합의된 범위 안에서 승인된 데이터 소스에 대한 분석을 제공한다. 도입과 사용은 테바의 정보보안, 개인정보 보호, 데이터 거버넌스, 과학적 검토, 사람의 관리·감독 요건에 따라 이뤄진다. 계약 금액은 공개되지 않았다.
마인드워크는 이번 계약이 회사가 시장에 예고해 온 반복 매출형 계약이라고 설명했다. 리프IQ 도입은 용역형 프로젝트나 일반 소프트웨어 구독과 달리 반복 매출이 발생하는 다년 계약으로, 연구 프로그램이 진행되는 동안 합의된 범위와 각 회사의 데이터 관리 기준 안에서 과학자들을 지원한다.
마인드워크는 다른 생명과학 기업들과도 리프IQ 도입을 논의하고 있다.
리프IQ는 HYFT 기술로 구동되는 생명과학 연구 데이터 연결·관리 시스템이다. HYFT는 20년간 정리해 온 6억6000만 개의 생물학적 패턴과 250억 개의 관계로 이뤄진 생물학 표현 기술이다. 리프IQ는 서열, 구조, 실험 결과, 논문, 근거 자료, 데이터 출처, 연구 이력 등 합의된 출처의 정보를 다룬다. 마인드워크의 추론·응용 도구인 렌즈AI와 고객사가 고른 AI 모델·에이전트가 이 정보 위에서 작동한다.
새 데이터와 관계가 더해지면 고객사의 관리 기준 안에서 갱신된 데이터를 쓸 수 있으며, 과거 실험 결과도 권한 범위 안에서 다시 조회할 수 있다. AI 모델이 바뀌어도 데이터는 계속 쌓인다고 회사 측은 설명했다.
마인드워크는 생명과학 AI와 에이전틱 AI에 필요한 바이오인텔리전스 인프라를 구축하는 '바이오 네이티브 AI' 기업이다. 핵심 기술인 HYFT는 생물학적 기능까지 반영하는 생물학 표현 방식이다. 20년간 다듬어 온 HYFT 지문은 서열·구조 생물학을 아우르며 계속 발전하는 생물학 표현을 이룬다. 이 표현 방식은 리프IQ와 렌즈AI의 기반이다.
렌즈AI는 표적 발굴, 후보물질 검토, 포트폴리오 의사결정 지원, 제약사들이 도입을 서두르는 에이전틱 AI 업무 등에 쓰이는 추론·응용 도구다. 회사는 설계상 가치가 개별 AI 모델이 아니라 HYFT 표현 층에 쌓인다고 설명했다.
테바 파마슈티컬 인더스트리스는 120년 넘게 건강 증진에 힘써 왔으며, 현재 57개 시장에서 3만7000명의 임직원이 의약품을 개발하고 있다.
whitss@newspim.com