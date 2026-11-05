삼성웰스토리, 伊 브랜드 '비토' 론칭

AI 핵심 요약beta
- 삼성웰스토리는 5일 이탈리아 식품 브랜드 비토를 국내에 론칭했다
- 비토 제품군을 파스타 등 7종으로 확대해 B2B 시장에 독점 공급했다
- 삼성웰스토리는 내년 비토 제품 6종을 추가 출시할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성웰스토리가 이탈리아 식품 브랜드 '비토'의 상품군을 확대하고 국내 B2B 식자재 시장에서 본격 판매에 나선다. 지난 4일 이탈리아 무역공사가 운영하는 '하이스트리트 이탈리아'에서 외식 식자재 고객사와 잠재 고객 등 200여 명을 초청해 론칭 행사를 열었다고 5일 밝혔다.
비토는 유럽, 미국, 일본 등에 공급 중인 이탈리아 식품 전문기업 아틀란테의 브랜드다. 삼성웰스토리는 상품을 직접 소싱해 국내 B2B 시장에 독점 공급한다. 지난해 11월 파스타면 2종을 먼저 들여왔고, 도입 1년여 만에 고객사 발주량이 4배 이상 늘었다고 회사는 설명했다. 이를 바탕으로 토마토 홀·프론토, 발사믹크림, 올리브오일 2종 등을 더해 7종으로 확대했다. 내년에는 링귀니, 리가토니 등 파스타 4종과 바질페스토, 발사믹 식초 등 6종을 추가 출시할 예정이다.
삼성웰스토리의 양식 식자재 매입 규모는 최근 3년간 연평균 7% 늘었다. 회사는 비토를 해외 브랜드 직소싱·독점 공급을 본격화하는 대표 브랜드로 키울 계획이다.
삼성웰스토리 관계자는 "글로벌 소싱 네트워크를 활용해 품질과 가격 경쟁력을 갖춘 해외 식자재와 브랜드를 적극 발굴해 나갈 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com