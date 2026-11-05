롯데마트, 햇굴 물량 1.5배 확보…11일까지 최대 35% 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트는 5일 햇굴 물량을 지난해보다 1.5배 확보했다
- 롯데마트는 5일부터 11일까지 햇굴을 최대 35% 할인했다
- 롯데마트는 이달 중순 온도 감응형 굴 포장을 도입한다
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온도 감응 포장 이달 중순 도입
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트는 김장철을 맞아 햇굴 물량을 지난해보다 약 1.5배 확보하고 5일부터 오는 11일까지 전 품목을 최대 35% 할인 판매한다고 5일 밝혔다.
노량진수산시장 경락시세에 따르면 지난달 깐굴 1kg 평균 가격은 1만3800원대로 지난해 같은 기간보다 30.5% 올랐다. 롯데마트는 일본 산지의 고수온에 따른 굴 폐사로 일본 유통업계의 한국산 굴 매입이 늘고, 초기 물량을 메우던 2년생 월하굴도 부족해진 영향이라고 설명했다.
롯데마트는 시세가 오르기 2개월 전 경남 통영·거제와 강원 고성 등 주요 산지와 사전 계약을 마쳤다. 매입처를 넓혀 확보한 햇굴 물량은 지난해보다 약 1.5배 많다.
이번 할인은 '메가통큰' 2주차 행사에서 진행한다. 엘포인트 회원 대상 '수산대전' 20% 추가 할인을 적용한 행사가로 생굴 100g은 1912원, 대용량 봉지굴 400g은 7920원이다.
롯데마트는 이달 중순부터 햇굴에 보관 온도에 따라 색이 변하는 '온도 감응형 포장'을 도입할 예정이다. 적정 온도를 벗어나면 포장지 색이 바뀌어 매장에서 상품의 온도 관리 상태를 확인할 수 있다.
롯데마트의 굴 양식 파트너사들은 지자체·수협·국립수산과학원의 수온 점검 정보와 고수온 주의 알림을 받아 수온을 모니터링하고 있다. 일부 파트너사는 굴 양식 밧줄인 수하연을 수온이 높은 표층보다 깊게 내리는 방식을 시범 운영 중이다.
롯데마트는 내년 수하연 수심 조절 방식을 확대해 굴 출하 기반을 마련할 계획이다.
kji01@newspim.com