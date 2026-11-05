SK하이닉스, 美 AI 투자법인 'HYAICO' 출범 채비…최태원 직접 지휘

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 5일 미국 AI 투자법인 명칭을 HYAICO로 확정했다
- 최태원 회장이 이사회 의장을 맡아 글로벌 AI 투자 전략을 이끈다
- HYAICO는 최대 100억달러를 출자해 AI 인프라 투자를 확대한다
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최태원 회장 직접 투자 전략 감독…글로벌 AI 인프라 공략 가속
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK하이닉스가 미국 인공지능(AI) 전문 투자법인 명칭을 'HYAICO 코퍼레이션'으로 확정했다. 최태원 SK그룹 회장이 이사회 의장을 맡아 글로벌 AI 인프라 사업 확대를 위한 투자 전략을 직접 이끈다.
5일 반도체 업계, 제계 등에 따르면 SK하이닉스가 지난 3일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 지분 대량보유 보고서에 미국 AI 전문 투자법인 명칭이 'HYAICO 코퍼레이션'으로 명시됐다.
앞서 SK하이닉스는 지난 1월 미국에 AI 솔루션 전문 회사를 설립하고 최대 100억달러를 출자하겠다는 계획을 발표했다. 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 기존 법인을 AI 사업 중심으로 전환해 현지 AI 혁신 기업에 투자하고, 확보한 기술과 사업 역량을 SK그룹 계열사와 연계한다는 구상이다.
HYAICO 이사회 의장은 최태원 회장이 맡는다. 최고경영자(CEO)는 송현종 SK하이닉스 사장이 담당하며, 박성욱 전 SK하이닉스 부회장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 정재헌 SK텔레콤 대표이사 등이 이사회에 참여한다.
최 회장이 직접 이사회 의장을 맡으면서 AI 인프라 분야의 글로벌 투자와 사업 협력에도 속도가 붙을 것으로 전망된다. SK하이닉스는 HYAICO를 통해 AI 팩토리 등 AI 인프라 분야의 투자 기회를 발굴하고 그룹 차원의 사업 시너지를 확대할 계획이다.
투자 재원과 기존 솔리다임 사업에서 발생하는 수익은 분리해 관리한다. HYAICO의 신규 투자는 필요할 때마다 출자사로부터 자금을 조달하는 '캐피털 콜(Capital Call)' 방식으로 진행할 예정이다.
SK하이닉스 관계자는 "HYAICO는 투자와 이익을 분리해 운영할 계획"이라며 "투자금은 필요할 때마다 SK하이닉스를 비롯한 출자사에서 조달하고, 솔리다임의 배당과 사업 수익은 SK하이닉스 주주들에게 환원하는 구조를 구상하고 있다"고 말했다.
mkyo@newspim.com