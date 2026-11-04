세종농업기술센터, '푸드위크 코리아' 참가...기업 판로 개척

AI 핵심 요약beta
- 세종시농업기술센터는 4일 지역 업체 3곳의 식품박람회 참가를 알렸다
- 메종사바티·구즉주조장·현정은 지역 농산물 가공제품을 선보인다
- 업체들은 제품 홍보와 신규 판로 확보로 시장 경쟁력 강화에 나선다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종 지역 농식품 가공업체 3곳이 국내 최대 규모 식품 종합전시회에 참가해 지역 농산물을 활용한 제품 경쟁력을 알리고 신규 판로 확보에 나선다.
4일 세종시농업기술센터에 따르면 지역 농식품 업체 3곳이 오는 7일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 푸드위크 코리아(제21회 서울국제식품산업전)'에 참가한다.
이번 박람회는 국내외 프리미엄 식품을 비롯해 대체·신식품, 식품 제조 자동화, 스마트유통, 팜테크 등 미래 식품산업의 기술과 제품을 한자리에서 선보이는 종합전시회다. 국내외 식품기업과 바이어, 소비자들이 참여해 제품 홍보와 비즈니스 교류가 이뤄지는 자리다.
이번에 참가하는 업체는 ㈜메종사바티, 구즉주조장, 현정 등 3곳이다. 각 업체는 세종산 농산물과 지역 특산물을 활용한 차별화된 가공식품을 선보일 예정이다.
㈜메종사바티는 세종산 새청무쌀과 직접 배양한 누룩을 활용해 인공첨가물 없이 원재료 본연의 풍미를 살린 주류를 소개한다.
4대째 양조업을 이어온 구즉주조장은 지역 특산물인 복숭아를 발효해 개발한 증류주를 선보인다. 현정은 조치원 복숭아 과즙과 분말 등을 활용한 쫀득이와 피치팝 스낵 등 가공식품으로 소비자들의 관심을 끌 계획이다.
시는 이번 박람회 참가가 지역 농산물의 부가가치를 높이고 농식품 가공업체의 시장 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
피옥자 소장은 "지역 우수 가공업체의 경쟁력을 널리 알리고 더 넓은 시장으로 진출할 수 있는 판로 개척의 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 농업과 연계한 농식품 산업을 지속적으로 육성하고 업체들이 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com