삼성물산, 금성백조와 홈플랫폼 '홈닉' 도입 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산은 3일 금성백조그룹과 주거서비스 앱 도입 협약을 체결했다
- 금성백조는 내년 2월 분양 단지에 예미지by홈닉을 도입한다
- 예미지by홈닉은 IoT 제어와 시설 예약 등 주거 서비스를 제공한다
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협력 건설사 21개로 확대
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산 건설부문은 금성백조그룹 아파트에도 주거서비스 앱인 '홈닉'을 도입한다.
삼성물산은 지난 3일 대전에 위치한 금성백조 본사에서 주거서비스 앱 '예미지by홈닉' 도입을 위한 업무협약을 맺었다고 4일 밝혔다.
홈닉은 삼성물산이 지난 2023년 8월 도입한 주거생활 플랫폼이다. 이번 협약으로 삼성물산은 총 21개 국내 건설사와 홈닉 도입 업무협약을 맺어 스마트 주거 서비스 시장에서 협력 기반을 확대했다.
금성백조는 협약에 따라 내년 2월 분양 예정인 충남 아산 모종샛들지구 A2 블록에 예미지by홈닉을 도입하고 신규 단지에도 확대할 계획이다.
예미지by홈닉은 ▲홈IoT 제어 ▲커뮤니티 시설 예약 ▲방문 차량 등록 ▲생활지원센터 공지 ▲모두챗·단지모임 ▲에너지 관리 ▲라이프서비스 등을 제공한다.
김명석 삼성물산 주택상품마케팅본부장(부사장)은 "예미지by홈닉 서비스를 금성백조 입주민에게 제공해 주거 편의와 만족도를 높이고, 앞으로 스마트 주거 기술 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
krawjp@newspim.com