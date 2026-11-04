롯데웰푸드, 편의점 도장깨기…'프리미엄 가나' 시즌 한정 4종

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 4일 유통 채널별 맛을 적용한 신제품 4종을 출시했다
- 세븐일레븐·CU·GS25·이마트에 전용 프리미엄 가나를 선보였다
- 제품은 초콜릿 쉘에 크림브륄레·소금우유 등 재료를 조합했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 초콜릿 성수기인 겨울을 앞두고 유통 채널별로 다른 맛을 적용한 '프리미엄 가나' 시즌 한정 신제품 4종을 선보인다고 4일 밝혔다. 채널별 전용 제품을 내놓아 소비자가 매장을 돌며 맛보는 '편의점 도장깨기' 재미를 더했다.
제품은 모두 초콜릿 쉘 타입이다. 세븐일레븐은 밀크 스위트 쉘에 커스터드 크림과 카라멜 칩을 넣은 '프리미엄 가나 크림브륄레', CU는 소금 우유 스위트와 카라멜 칩을 넣은 '프리미엄 가나 소금우유'를 판다. GS25와 GS더프레시는 다크 스위트 쉘에 호지차 스위트를 채운 '프리미엄 가나 호지차', 이마트·이마트 에브리데이·이마트24는 다크 스위트 쉘에 꿀맛 스위트와 배 시럽을 조합한 '프리미엄 가나 허니&페어'를 판매한다.
롯데웰푸드는 "국내 주요 제과기업 중 유일하게 카카오 원두부터 완제품까지 직접 생산하는 '빈투바' 공정 기술을 갖췄다"고 설명했다. 경남 양산공장 BTC라인에서 카카오 원두를 직접 가공해 카카오매스를 만든다.
롯데웰푸드 관계자는 "앞으로도 독보적인 초콜릿 제조 기술력을 바탕으로 프리미엄 가나 브랜드의 라인업을 지속 확장해 초콜릿 디저트 시장 내 입지를 공고히 할 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com