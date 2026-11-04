[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 11월 4일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 4일 경제 분야 주요 기사를 엄선해 뉴스레터로 배달했다
- 미국 중간선거와 롯데 빼빼로 수출 관련 기사를 담았다
- 구글 TPU와 코인 과세, 성수4지구 관련 소식도 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
4일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[美 중간선거] 민주당 상·하원 싹쓸이에 트럼프 '레임덕' 신세 전락 ▲[단독] 'K과자 첫 수출 1000억' 눈앞…롯데 빼빼로, 새 역사 ▲구글, TPU 판매 본격화…삼성·SK하이닉스 HBM에 '제2 엔비디아' 뜨나 ▲[정국진단] 문종형 "코인 과세 또 유예…표심 눈치 보는 포퓰리즘" ▲성수4지구 가계약안 기존과 20곳 달라졌지만…조합 "합리적 계약 유지" 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.