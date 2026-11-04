부산금샘고, '부산전력반도체고'로 교명 변경…전문 인력 양성 비전 선포

AI 핵심 요약beta
- 금샘고등학교는 4일 전력반도체고 전환 비전을 선포했다
- 금샘고는 2027년 부산전력반도체고로 교명을 변경한다
- 학교는 산학협력 강화로 실무형 인재를 양성할 계획이다
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학생 현장 적응력 제고 지원 방침
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 금샘고등학교가 내년 부산전력반도체고등학교로 전환을 앞두고 전력반도체 분야 인재양성을 위한 비전을 내놨다.
금샘고는 4일 오후 부산 해운대구 벡스코 제2전시장 5A홀에서 부산전력반도체고등학교 비전선포식과 입학설명회를 개최했다고 밝혔다.
금샘고는 2026년 전력반도체 분야 협약형 특성화고로 선정됐다. 2027년부터 부산전력반도체고등학교로 교명을 바꾼다.
전력반도체는 전기차와 인공지능, 로봇, 신재생에너지 등 첨단산업에 활용되는 핵심 기술이다. 금샘고는 산업 현장에서 요구하는 실무 역량을 갖춘 기술인재 양성을 위해 현장 중심 교육과 산학협력을 강화할 계획이다.
행사는 1부 비전선포식과 2부 특별강연으로 진행됐다. 1부에서는 환영사와 축사에 이어 협약형 특성화고 비전선포 퍼포먼스를 선보였다. 학교 홍보영상 상영과 입학설명회를 통해 학교 발전 방향과 학과별 교육과정도 소개했다.
2부에서는 신훈규 포스텍 교수가 '전력반도체의 새로운 항해'를 주제로 강연했다. 코미디언이자 작가인 고명환 씨는 '전력 질주, 도전하는 청소년'을 주제로 진로 탐색과 도전, 자기 성장에 관한 이야기를 전했다.
금샘고는 전력반도체 전문교육과 진로교육을 연계하고 산업체와의 협력을 확대해 학생들의 현장 적응력을 높일 방침이다. 학교에서 익힌 전문지식과 기술을 산업 현장에서 활용할 수 있는 실무형 인재로 성장하도록 지원한다.
ndh4000@newspim.com