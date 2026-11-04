법무부·예탁원, 전자의결권 통합 플랫폼 첫 공개

AI 핵심 요약beta
- 법무부와 예탁결제원은 4일 전자주주총회 기념행사를 개최했다
- 양 기관은 전자투표부터 당일 투표까지 지원하는 eVOP을 공개했다
- 양 기관은 12월 시범주주총회와 실무 교육을 진행할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 법무부와 한국예탁결제원은 4일 서울 포시즌스 호텔에서 '전자주주총회 도입 및 플랫폼 오픈 기념행사'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 금융위원회와 주요 상장회사, 증권유관기관, 금융투자업계, 학계, 법조계 및 미국·대만·일본의 전자주주총회 관리기관 관계자 등 150여명이 참석했다.
이번 행사는 2027년 1월 1일 개정 상법 시행에 따라 본격 도입되는 전자주주총회 제도의 주요 내용을 공유하고, 한국예탁결제원이 구축한 전자의결권 종합지원 플랫폼 'eVOP(Electronic Voting Platform)'을 공개하기 위해 마련됐다.
eVOP은 주주총회 전날까지 진행하는 사전 전자투표부터 주주총회 당일 전자총회장 투표까지 전 과정을 지원하는 플랫폼이다. 국내외 주주들이 시간과 장소의 제약 없이 의결권을 행사할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.
이진수 법무부 차관은 "전자주주총회 도입으로 모든 주주가 자신의 의사를 충분히 개진할 수 있게 되어 기업의 의사결정 과정이 보다 공정하고 투명하게 이루어져 자본시장의 선진화에 기여할 것으로 보인다"고 말했다.
이윤수 한국예탁결제원 사장은 "전자주주총회 도입에 대비해 새롭게 선보이는 eVOP이 대한민국 주주총회의 표준이자 자랑거리로 안착할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.
한국예탁결제원은 이날 기념식에 앞서 기자간담회를 열고 eVOP의 중장기 발전 방향도 소개했다. 지난 9월 글로벌 의결권 전문기관 브로드리지(Broadridge)와 체결한 업무협약을 바탕으로 외국인 주주의 국내 전자투표와 내국인 주주의 해외주식 의결권 행사를 지원하는 방안 등을 제시했다.
기념식 이후에는 전자주주총회 의무 개최 대상 상장회사 210여곳의 담당자 330여명을 대상으로 세미나를 진행했다. 플랫폼 주요 기능과 주주총회 개최 절차를 시연하고 제도 도입에 따른 실무 준비사항 및 법률적 쟁점을 설명했다.
법무부와 한국예탁결제원은 오는 12월 한국상장회사협의회와 공동으로 eVOP을 활용한 시범주주총회를 개최하고, 실무 교육과정도 운영할 계획이다.
dconnect@newspim.com