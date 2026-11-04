휴젤, 3분기 누적 매출 3521억원…전년비 15% 증가

AI 핵심 요약beta
- 휴젤은 4일 3분기 누적 매출이 3521억원으로 15% 증가했다고 밝혔다.
- 3분기 매출은 975억원, 영업이익은 181억원으로 집계됐다.
- 국내외 톡신·필러 매출이 증가했지만 톡신 매출은 21% 감소했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤은 올해 3분기 누적 매출액이 연결 기준 3521억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했다고 4일 밝혔다.
3분기 매출액은 975억원, 영업이익은 181억원, 당기순이익은 47억원으로 집계됐다.
품목별로는 보툴리눔 톡신 매출이 472억원으로 전년 동기 대비 21% 감소했다. 필러·스킨부스터 매출은 309억원으로 2% 증가했으며, 화장품 및 기타 부문은 25% 이상 늘어난 194억원을 기록했다.
국내 톡신·필러·스킨부스터 합산 매출은 274억원으로 전년 동기 대비 54% 증가했다. 지난해 3분기 이후 매 분기 증가세를 이어가고 있다.
해외에서는 유럽 및 기타 지역의 톡신·필러·스킨부스터 합산 매출이 178억원으로 18% 증가했다. 중국에서는 시장점유율 22%로 2위를 기록했으며, 브라질에서는 시장 재진입 이후 분기 기준 최대 실적을 달성했다.
미국에서는 유통 파트너십을 영업대행(CSO) 체제로 개편한 영향이 일시적으로 실적에 반영됐다. 휴젤은 현지 직판 운영 모델을 기반으로 보툴리눔 톡신 제품 '레티보'의 경쟁력을 강화할 계획이다.
캐리 스트롬 휴젤 글로벌 최고경영자(CEO)는 "미국에서 직판 운영 모델을 구축하는 중요한 진전을 이룬 만큼 레티보의 경쟁력을 바탕으로 중장기 수익성을 강화하겠다"고 말했다.
장두현 휴젤 한국 CEO는 "국내 시장에서 톡신과 필러가 높은 성과를 거뒀다"며 "해외 주요 시장에서도 성장세를 이어가면서 제품 포트폴리오 다각화에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com