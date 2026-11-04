美, 다롄 공장 장비 허가 보류…"SK하이닉스 정상 반입 중"

AI 핵심 요약beta
- 3일 미국 정부가 SK하이닉스 다롄공장 장비 수출 허가를 승인하지 않았다
- 수출 제한으로 중국 생산 확대와 미국 투자 계획에 차질이 우려된다
- SK하이닉스는 현재 장비 반입이 정상적으로 진행 중이라고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"SK하이닉스 기존 허가 따라 반입…추후 분은 절차 진행 중"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 미국 정부가 SK하이닉스 중국 다롄 공장의 생산능력 확대에 필요한 장비 수출 허가를 내주지 않으면서 뉴욕주 반도체 공장 투자 계획에도 차질이 우려된다는 외신 보도가 나왔다. 이에 대해 반도체업계에서는 SK하이닉스의 장비는 정상적으로 반입되고 있는 것으로 파악하고 있다.
로이터통신은 3일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 SK하이닉스가 다롄 공장에 들일 미국산 반도체 제조 장비의 수출 허가를 신청했으나 미 상무부가 아직 승인하지 않았다고 보도했다. 중국 공장 생산을 늘려 얻은 수익으로 미국 투자 재원을 마련하려던 구상에 변수가 생겼다는 것이다.
SK하이닉스는 현재 다롄 공장 장비 반입에는 문제가 없는 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 "장비는 정상적으로 반입되고 있다"며 "라이선스는 규제상 1년에 한 번 발급받아야 하는데, 지금 진행 중인 반입은 기존에 받은 허가에 따른 것일 것"이라고 말했다. 그는 이어 "추후 반입분에 대해서는 관련 절차가 진행 중이고 아직 결과가 나오지 않았을 것"이라고 덧붙였다.
SK하이닉스의 미국 손자회사 솔리다임 경영진은 지난 8월 말부터 미 상무부와 10차례 가까이 만나 협상을 이어온 것으로 알려졌다. 그러나 제프리 케슬러 상무부 차관은 지난주 회의에서도 생산능력 확대나 시설 개선을 위한 장비의 추가 반입은 허용할 수 없다는 입장을 유지한 것으로 전해졌다. 다만 이와 별개로 2027년 다롄 공장 운영에 필요한 장비 수출 허가에 대해서는 협의가 진행 중이다.
한편 로이터는 솔리다임이 뉴욕주 마시에 450억달러를 들여 낸드플래시 공장 2곳을 짓는 방안을 추진하고 있으며, 투자 규모가 장기적으로 1000억달러에 이를 수 있다고 설명했다. 업계에서는 SK하이닉스가 다롄 공장의 생산 확대로 얻는 수익을 미국 투자 재원으로 활용할 계획이었지만, 차질이 생긴 것으로 보고 있다. 당초 솔리다임 IPO를 통해 재원을 마련하겠다는 계획을 세웠지만, 지난달 23일 검토를 중단한 바 있다.
SK하이닉스 측은 "생산라인을 증설하거나 부지를 늘리는 것이 아니다"라는 입장이다.
raul1649@newspim.com