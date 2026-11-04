OTT 득세·유료방송 업황 악화에' LG헬로비전, 실적 부진 지속

AI 핵심 요약beta
- LG헬로비전이 4일 3분기 매출 2262억원을 기록했다
- 영업이익은 2억원으로 전년 대비 97.5% 감소했다
- OTT 확산과 유료방송 부진에 비용 구조 개선을 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = LG헬로비전이 온라인동영상서비스(OTT) 확산과 유료방송 부진으로 3분기 역성장을 기록했다.
LG헬로비전은 연결재무제표 기준 2026년 3분기 영업수익(매출) 2262억원, 영업이익 2억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 24.2%, 영업이익은 97.5% 줄어든 수치다.
OTT 확산과 VOD감소 등 방송 시장 변화와 함께 사업 체질 개선을 위한 사업포트폴리오 재편이 실적 전반에 영향을 미쳤다는 설명이다.
영업이익은 업황 둔화와 사업 재편에 따른 비용 영향 등으로 크게 줄었다. LG헬로비전은 최근 희망퇴직을 단행하는 등 전사적인 비용 구조 개선 작업을 진행 중이다.
사업 부문별 매출은 홈 사업이 2089억원(방송 1204억원, 인터넷 331억원, MVNO 353억원, 렌탈 201억원), 미디어 및 기업간거래(B2B) 등을 포함한 지역기반사업이 169억원, 기타사업이 4억원을 기록했다.
방송과 알뜰폰 매출은 전년 동기 대비 각각 1.9%, 8.9% 감소했다. 방송은 유료방송 시장 침체 속에서도 가입자 방어에 집중했으며 알뜰폰(MVNO)은 시장 정체 흐름이 지속됐다.
렌탈 부문은 가전시장 경쟁 심화 및 저수익성 제휴 채널 정비 영향으로 전년 대비 실적이 줄었고 지역기반사업은 지역문화사업 및 전기차 충전사업 매출 감소 등이 반영됐다.
김영준 LG헬로비전 상무(CFO/CRO)는 "사업 환경의 급격한 변화 속에서 사업 내실을 다지기 위한 강도 높은 체질 개선을 진행 중"이라며 "비용 구조 안정화에 집중하고 본원적 경쟁력 회복과 질적 성장을 통해 수익성을 개선해 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com