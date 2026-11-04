한솔 노피곰, 방종임 대표와 함께한 학부모 설명회 진행

AI 핵심 요약beta
- 한솔교육은 30일과 31일 대구·광명서 학부모 설명회를 열었다
- 한솔 노피곰은 AI 시대 학습 역량과 자기주도성 함양법을 소개했다
- 6세부터 초3까지 문해력·수해력·사고력 로드맵을 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 한솔교육의 6세~초3 전문 공부방ㆍ학원 브랜드 한솔 노피곰이 지난 10월 30일과 31일 대구와 광명에서 학부모 설명회를 진행했다.
이번 설명회는 6세부터 초등학교 3학년 자녀를 둔 학부모를 대상으로 AI 시대에 필요한 초등 필수 학습 역량과 학습 습관, 자기주도성 함양 방법을 소개하는 자리로 마련됐다. 약 2시간 동안 진행된 설명회에서 참석 학부모들은 자녀의 첫 공부 설계에 대한 관심을 보이며 참여했다.
방종임 대표는 "변화하는 교육 환경을 이해하고 자녀에게 필요한 학습 방향을 장기적인 관점에서 고민해야 한다"며 "초등 저학년은 기초 학습 역량과 학습 습관을 형성하는 중요한 시기인 만큼 아이의 발달 수준에 맞는 학습 경험을 꾸준히 쌓는 것이 중요하다"고 설명했다.
질의응답 시간에는 학부모들의 질문이 이어지며 현장 소통이 이뤄졌다. 학부모들은 AI 시대의 필수 역량인 독서교육에 관심을 보이며, 효과적인 독서교육 방법과 아이의 흥미 및 발달 수준에 맞는 도서 선택 등에 대한 고민을 나눴다.
설명회에서는 노피곰의 '60개월 학습 로드맵'도 소개됐다. 노피곰은 6세부터 초등학교 3학년까지 아이의 성장 단계에 맞춰 문해력, 수해력, 사고력을 발달시키고 자기주도 학습 습관 형성을 돕는다. 교육 환경 변화에 맞춰 교재와 학습 시스템을 새롭게 구성했으며, 읽고 쓰고 설명하는 과정을 통해 배운 내용을 스스로 이해하고 표현할 수 있도록 했다.
설명회에 참석한 한 학부모는 "AI가 교육 환경을 바꾸고 있다는 이야기는 많이 들었지만, 정작 우리 아이에게 무엇을 준비해 줘야 할지는 막막했다"며 "이번 기회를 통해 아이의 학습 방향을 전문가들의 관점에서 함께 살펴볼 수 있어 유익했다"고 말했다.
한솔교육 관계자는 "이번 설명회는 변화하는 교육 환경 속에서 학부모들이 자녀의 학습 방향을 점검하고, 아이의 성장 단계에 맞는 교육 계획을 세우는 데 도움을 드리고자 마련했다"며 "앞으로도 교육 전문가와 함께 학부모들이 궁금해하는 교육 정보를 나누고, 노피곰의 체계적인 학습 프로그램을 알릴 수 있는 기회를 마련하겠다"고 전했다.
whitss@newspim.com