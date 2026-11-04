[2026 뉴스핌 주거대상] 주거서비스경영상에 BS한양..."고객 만족 최우선"

AI 핵심 요약beta
- BS한양이 4일 풍무역세권 수자인 그라센트 2차로 주거서비스경영상을 수상했다
- 단지는 김포시에 지하 2층~지상 28층, 639가구 규모로 조성된다
- 4Bay 평면과 커뮤니티 시설을 갖추고 2029년 1월 준공 예정이다
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = BS한양의 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차'가 뉴스핌 주최 '2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상'에서 주거서비스경영상을 수상했다.
박진유 BS한양 홍보팀장은 4일 서울 영등포구 한국금융투자협회에서 열린 '2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상'에서 "소비자 만족도를 높이는 주거공간 혁신과 튼튼한 아파트 공급을 통해 대한민국 주거문화를 선도하는 기업으로 거듭나도록 더욱 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.
풍무역세권 수자인 그라센트 2차는 경기 김포시 사우동 풍무역세권 도시개발사업 B1블록에 들어서는 지하 2층~지상 28층, 7개 동, 총 639가구 규모의 아파트다. 지난 4월 분양을 마쳤으며 2029년 1월 준공 예정이다.
단지는 모든 가구에 채광과 통풍을 고려한 4Bay 판상형 평면을 적용했다. 드레스룸과 현관·복도 팬트리, 가변형 벽체, 알파룸 등을 통해 수납 효율과 공간 활용도를 높였으며 전용면적 105㎡ 대형 타입도 130가구 배치했다.
입주민 편의를 위한 커뮤니티 시설도 마련된다. 피트니스센터와 골프연습장, 건식사우나를 비롯해 스터디카페, 작은도서관, 키즈라운지, 돌봄센터, 공유오피스 등을 조성해 다양한 연령대와 생활방식에 맞춘 주거 서비스를 제공할 예정이다.
김포골드라인 풍무역과 사우역을 도보로 이용할 수 있으며 사우초·사우고와 학원가, 대형마트 등 생활편의시설도 인접해 있다. 서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 추진에 따른 교통여건 개선도 기대된다.
min72@newspim.com